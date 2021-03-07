原PO無法理解老婆帶回的藝術品，讓他大嘆心在淌血。(圖取自爆怨公社)

原PO貼出老婆買回的神秘小鐵罐，由於外觀多處斑駁，讓他不理解為何還要1800元。(圖取自爆怨公社)

對於美醜的判斷，大多是見人見智，而藝術品每個人都會有不同感受，價值也是因人而異。一名人夫發文表示，老婆從古物店回來後帶了一個「神秘小罐」回家，上頭標示要價1800元，不過外觀斑駁，多處看起來生鏽，讓他不解的說看到價錢心都在流血，「這玩意價值到底在哪裏？」

人夫今(7日)在臉書社團「爆怨公社」上貼出2張照片，說是老婆從古物店帶回來的寶物，從照片中可看到罐子外觀疑似生鏽，瓶身、內裡底座都是，且多處斑駁，「老婆去逛古玩店，買了一堆古貨回來，這跟易開罐一樣大的小鐵罐，要價1800？我不能理解欸，大家幫我看一下，這玩意的價值到底在哪」。

原PO也說，自己看到這小小的罐子將近2張小朋友的價錢，「我只知道我的心在流血」，而不少網友見狀後紛歪樓，完全沒有要安慰原PO的意思，「別懷疑你老婆的眼光！因為這眼光才嫁給你的！」、「這是商朝呂不韋當年在超商買熱拿鐵時的咖啡杯」、「一看就知道是清朝留下來的，快掃底部的QR碼看看誰製作的...」、「我家茶葉罐放久就是這樣了，我賣你180就好」。

不過也有網友認為，藝術品的價格本來就是很主觀是因人而異，況且老婆開心日子也好過，「價值是老婆尋寶的快樂啦，快樂無價」、「千金難買我高興！別說了老婆高興就好，花1800圖個耳清靜也是不錯」、「不懂沒關係，別惹老婆生氣，老婆永遠是對的」、「良心建議，想日子好過點，就別反駁老婆大人，雖然我也不知道這東西的價值所在」。

(中時新聞網)