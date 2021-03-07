以色列國防部長班尼·甘茲（Benny Gantz）在接受福斯新聞（Fox News）採訪時說，「以色列正在制定對伊朗核武研發基地發動軍事打擊的計劃」。他表示，只要德黑蘭出現核計畫有所升級的跡象，以色列就會出手破壞。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，甘茲說，目前仍在計劃制定階段，但是「我們當然嚴格掌握對方的動向，並擬定反應計劃」。他在說明時展示了黎巴嫩的一張地圖，這樣的軍事地圖標示了包括地面部隊、飛彈基地和伊朗協助建立的邊界發射場，都已為以色列所知。

甘茲提出此番言論之際，美國總統拜登（Joe Biden）政府則在考慮重新加入2015年伊朗核協議，用較為溫和的方式，引導式的使伊朗的核計劃不要做為軍用，也進行了一些修改，加強對德黑蘭軍事活動的遏制。

以色列經常以「先發制人」(Begin Doctrine)為理由，打擊鄰近國家的核武計劃，包括1981年轟炸伊拉克，和2007年轟炸敘利亞。

(中時新聞網)