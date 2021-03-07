中天《全球政經周報》

大陸3月起暫停台灣鳳梨進口，台灣若向世界貿易組織（WTO）申訴結果會如何呢？經濟學者馬凱表示，WTO應該發揮不了太大效果，比如台灣向WTO控訴大陸禁止台灣的鳳梨進口，那大陸是不是也要向WTO控訴，台灣禁止大陸600多項農產品進口呢？

大陸禁台灣鳳梨進口，馬凱在中天《全球政經周報》節目中認為，其實這個鳳梨危機真的可以變成轉機，當美國總統拜登期望台灣跟大陸和平對談的時候，我們一直找不到一個機會，若我們藉鳳梨事件，兩岸雙方用過去的協商管道，開始很友善、很誠懇地進行協商、對談，說不定這個對談之門，就因此打開了，兩岸或許會因此有一個破冰之旅，使兩岸關係從極端的冷凍，慢慢變得有點溫度，慢慢開始和緩一點。

鳳梨禁令，算是WTO會處理的爭端嗎？馬凱認為，應該算，不過有三個問題︰第一個問題就是這位WTO女秘書長3月才剛上任，百廢待興。尤其處理這個爭端的這些法官們，在川普的杯葛之下，根本都還沒補齊，所以這個爭端的一個解決機制，現在還沒有運作；第二個問題就是大陸一向不喜歡跟台灣在國際的機構裡見面，所以大陸從來沒有把任何兩岸問題拿去WTO處理，但如果WTO真要處理的話，它也會相應不理。所以這件事，WTO應該發揮不了太大效果。

馬凱接著表示，第三個問題就是，當台灣向WTO控訴，大陸禁止台灣的鳳梨進口的時候，那大陸是不是也要向WTO控訴，台灣禁止大陸600多項農產品進口呢？那麼到時到底是哪邊的理由比較充足、哪邊的勝算比較大呢？所以基於這三個理由，他覺得WTO對這件事情無能為力，這件事情既然是兩岸問題，就由兩岸自己來解決。

(中時新聞網)