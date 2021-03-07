只見學徒買回來的便當內，配菜分別盛裝了「荷包蛋」、「蒸蛋」和「滷蛋」，全都是不同的蛋料理。(摘自爆怨公社)

自助餐菜色多元，適合喜歡口味有變化的外食族，不但省錢又有眾多選擇。近日有位民眾分享，特地交代學徒買便當時「不要蛋」，沒想到便當盒一打開，反而讓他看傻，氣得直呼「頭好痛！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文指出，「來抱怨我那個87徒弟，我說便當不要蛋，聽成只要蛋。」並附上充滿蛋的便當照片表示，「我的頭好痛啊！」

只見學徒買回來的便當內，配菜分別盛裝了「荷包蛋」、「蒸蛋」和「滷蛋」，全都是不同的蛋料理，原PO無奈直呼「蛋營養⋯⋯好累哦，不想上班。」

貼文讓近一萬名網友笑翻，紛紛表示，「你對他不好喔，他一定是故意的」、「蛋是又何奈」、「他很盡力幫師父您配個肉了不是」、「還少了番茄炒蛋，失敗」、「主菜換成三色蛋就完美了」。不過網友也認為，徒弟還特別選不同的蛋，已經算相當有心。「至少不是3顆滷蛋」、「還好沒給你都同一種蛋」、「他還這麼貼心選了不同的蛋」。

(中時新聞網)