劉雨柔近日錄莎莎、郭彥均主持的《WTO姐妹會》，討論「帶另一半回家」主題，透露與老公交往期間，媽媽對還沒見過面的老公有些成見，「因為她問我老公身家背景，我很老實說他是職業選手，要比賽才能賺錢，結果我媽聽了之後就激動說：『這種的沒有錢，妳不要給我帶回來。』」直到安排他們第一次碰面，老公活潑健談的個性讓雙方一見如故，爸媽這才大大改觀。

劉雨柔抖出媽媽還崩壞自己形象，說出像是「你確定娶雨柔一輩子不後悔嗎？她脾氣很差。」、「你有沒有想過以後小孩生出來會是什麼樣子？因為雨柔進模特兒圈是整形的喔，她鼻子是墊的、雙眼皮是割的…」當時老公還投以異樣眼光，劉雨柔只能立刻找出小時候照片，證明給他看自己從小就是雙眼皮。郭彥均開玩笑說：「我現在知道以後要怎麼對付女兒的男友了。」

史丹利逗趣曝丈母娘連他名字都不知道。（八大提供）

史丹利則透露Gigi的媽媽屬於自然嗨，不只比Gigi瘋狂10倍，還會自帶氣氛，也不用經常回娘家，最後更自曝：「而且我跟她媽不熟到，到現在她連我的本名都不知道，只知道我叫史丹利而已。」

(中時 )