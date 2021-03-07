蔡英文總統及賴清德副總統今天分別前往臺北小巨蛋，觀賞高級中學籃球聯賽（HBL）總決賽男子組冠軍賽及女子組季軍賽，為球員們加油喝采。蔡英文也親自頒發冠軍獎盃及冠軍旗予男子組冠軍泰山高中及女子組冠軍淡水商工，肯定他們精彩的運動表現。

賴清德在接受媒體採訪時表示，他國中、小的時候打棒球，高中及大學時打籃球，他非常喜歡籃球，很早就想進場看HBL，很高興終於如願。今天的季軍賽非常精彩，沒有到最後一刻，難以分出勝負，球員們的熱忱、拚勁，以及永不放棄的精神，真的令人非常欽佩。

他也期盼更多國人能夠支持HBL，讓高中生在球場上一圓他們的夢想，展現他們的力量；並鼓勵大家進場支持球員，「現場的感動絕對不是在家裡看電視可以比較，如果HBL愈辦愈好，相信對整個社會的運動風氣，都會有所助益」。

HBL今天也對入場觀眾採取防疫措施，賴清德表示，他很感謝教育部及高中學校體育總會共同合作，遵守中央疫情指揮中心的要求，因此大家進到球場，一定要戴口罩、量體溫、酒精消毒手部，也禁止在場內飲食，這些措施非常有效，他感謝大家的配合，讓HBL可以成功舉辦。

總統府表示，全球重要運動賽事仍因疫情相繼延期或停辦，因為國內防疫工作的完備、確實，讓HBL賽事順利進行並開放關注高中籃球的民眾進場。比賽現場氣氛相當熱烈，總統、副總統也與滿場球迷共同為球員們拚戰到最後一刻的精彩表現加油喝采。

(中時 )