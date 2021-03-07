送肉粽是民間的傳統除煞儀式，為台灣喪葬習俗之一，由於上吊自殺的怨氣相當重，在進行儀式時會公布路線，警告當地居民要避開以免招來厄運，不過一名鐵齒的高中生不信邪，躲在房內窗邊偷看，沒想到事發後一周揭連發生詭異現象，還差點發生意外釀成遺憾，讓高中生父母相當自責。

一名女網友在臉書社團「靈異公社」上分享，他有個朋友住在彰化，兒子就讀高中，正處於叛逆的時期相當鐵齒，當時家裡附近有人輕生上吊，照慣例的請法師來舉辦送肉粽儀式，社區也已通知里民記得迴避，但鐵齒的男孩認為只要待在家就沒事，於是悄悄從窗戶偷看。

當男孩把窗戶打開一陣冷風灌進房內，讓他瞬間起了雞皮疙瘩。原PO表示，就在當晚男孩其實早已被煞到，且從那晚之後他連續一周做著相同的夢，「他夢到自己在練習如何綁繩子」，由於情況太過詭異，男孩也開始緊張於是跑去向母親求救，但母親並不當一回事，只是認為兒子調皮在開玩笑。

沒想到男孩剛說完自己被惡夢纏身的2天後，在半夜他的房間突然傳出巨響，男孩父母趕緊起身察看，但男孩房門卻異常的反鎖，兩人趕緊找來鑰匙破門而入，沒想到卻看見男孩掛在繩子上，「立馬把孩子從繩子上解下來，幸好沒什麼大礙…」，事後男孩回憶，他那陣子有個念頭就是要買繩子回家，加上聽到有人在他耳邊低語，「時間到囉，這次輪到你囉…」情況嚇壞男孩父母，母親更是自責沒有查覺異狀，幸好事後男孩並無大礙。

這令人頭皮發麻的經歷，讓大批網友直呼真的不能鐵齒，「好邪門」、「不能不信邪」、「真的別鐵齒，幾年前和美鎮幾個月內發生了好幾件，常常聽到又要送肉粽，晚上都冷冷清清的……」，此外，有人分享，「其實用尊重的心對待就好，我們送過也沒事。重點我們也沒淨身也沒做什麼，就送完去吃個飯就各自回家」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)