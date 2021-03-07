新冠疫苗開始接種，全球正進入「後疫情時代」，大陸外交部長王毅今天表示，大陸將推出「國際旅行健康證明電子文件」，協助中國大陸和國際之間安全有序的人員交往。陸委會表示，會視情況納入整體防疫政策進行專業評估及考量。

十三屆全國人大四次會議今天（7日）下午3時在北京人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

針對各國開始陸續施打新冠疫苗，王毅表示，大陸將推出國際旅行健康證明。落實習近平主席提出的健康碼國際互認倡議，推出中國版的國際旅行健康證明電子文件，在充分保護個人隱私前提下，實現核酸檢測和疫苗接種等信息的相互驗證，助力安全有序的人員交往。

陸委會對此表示，據疫情指揮中心近日表示，有關國際間部分國家推行疫苗護照之可行性，涉及疫苗接種後是否仍具有傳染力等專業問題，目前可以開始研究，惟未來邊境管制措施的調整，需整體考量臺灣疫苗涵蓋率、各國疫苗接種率與疫情嚴重程度等，才會進行一定程度鬆綁。

陸委會表示，政府希望在後疫情時代，在疫情風險可控的情況下恢復兩岸正常交流，對於能增加防疫安全的措施，會視情況納入整體防疫政策進行專業評估及考量。

(中時 )