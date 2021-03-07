由高雄市體育總會主辦、鐵人三項委員會協辦、三洋藥品冠名贊助的今年國內首場鐵人三項賽事「2021維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」，今（7）日在愛河畔舉行，約400多名國內外選手參賽。結果高雄市張綺文、郭家齊、黃于嫣包辦女子總排名前3名，北市「張家班鐵人隊」張家豪完成參加男子鐵人三項國內外賽會第100面金牌記錄。

高雄市運動發展局局長侯尊堯表示，這是今年國內第一場鐵人三項賽事，賽前幾天仍在評估舉辦的可行性，以參賽人數在500人以下規模舉辦。今年規劃多項防疫措施，除了量體溫、酒精消毒、配戴口罩等；大會亦針對賽事特性規劃避免群聚感染風險，如選手維持1公尺社交距離，採分批下水、攜帶環保杯跑步、完賽後即刻離場、採用7-11商品卡替代餐盒等。

愛河鐵人三項大賽，高雄市張綺文（左1）、郭家齊（左2）、黃于嫣（右1）包辦女子總排名前3名，由新世紀環保董事長、壘球委員會主委吳尚謙（右2）頒獎。（高雄市運動發展局提供／廖德修台北傳真）

愛河鐵人三項競賽距離51.5公里，包括游泳1.5公里、自由車40公里、路跑10公里。鐵三角接力則是不分組別，男、女可混合組合競賽，2或3人接力完成。

侯尊堯說，賽事依往例也同時進行110年全國運動會高雄市鐵人三項代表隊的選拔賽，參與本次選拔賽的女子選手有黃于嫣、王千由、郭家齊、張綺文；男子選手有謝昇諺、蔡曜宇、呂揚民、陳政豪、李典陽、林威志、朱鴻君、曾俊霖、田恩瑋、謝昕諺。

經過一番激烈競逐，張家豪一馬當先，以2小時36秒再度拿下男子組總排名金牌，Carson Chnsten2小時06分13秒、林威志2小時08分03秒分居2、3名。張家豪指出，爺爺張漢章去年以86歲之齡仙逝，明天是其冥誕，將以此金牌為獻禮。其父張勝凱表示，「家豪自十歲起參加國內外鐵人三項比賽，今天在他滿20歲前剛好累積至100面金牌，也寫下難得的歷史記錄。」

愛河鐵人三項大賽，參賽選手分批下水。（高雄市運動發展局提供／廖德修台北傳真）

張綺文、郭家齊、黃于嫣包辦女子總排名前3名，張綺文以2小時11分43秒封后，郭家齊2小時12分40秒、黃于嫣2小時15分26秒分占2、3名，三人取得全運會參賽資格。男子組林威志、陳政豪、呂揚民等三人也同時取得全運會高雄市代表隊資格。

(中時 )