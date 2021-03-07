港星梁小冰因參加港姐選拔獲得季軍，而踏入演藝圈，演過的電視劇及電影超過40部，被封為「古裝皇后」，是90年代當家花旦，2000年和男星陳嘉輝結婚後，就鮮少再有幕前演出，4日是她和陳嘉輝結婚21年紀念日，她也曬出結婚時的照片，伴娘中竟有2大天后級女神，讓網友感嘆如今已決裂。

梁小冰4日在社群網站曬出當年結婚的照片，慶祝結婚周年，網友除了大讚她們多年來恩愛如昔，更凍齡有術，和現在相比沒太大變化，梁小冰1992年和陳嘉輝合作拍戲生情，兩人愛情長跑8年後，於2000年結婚，因當時和羅志祥合演的《新梁山伯祝英台》在台灣首播，兩人還特地先來台灣舉辦一場古式婚禮，之後回到香港教堂完婚。

蔡少芬、朱茵至今仍是閨密，但和梁小冰(右圖)姐妹情已不在。(圖／翻攝自微博)

而伴娘團更是強大，她找來閨密朱茵、蔡少芬、何婉盈當伴娘，並留下姊妹情深美照，當時4人合照堪稱最美畫面，如今21年過去，大家仍是凍齡女神，讓網友也驚嘆「4大美女」。

不過網友也感慨，梁小冰和朱茵、蔡少芬的姐妹情已不復在，原來梁小冰在2016年出席港姐活動時，因為沒有穿著外套，身為會長的陳法蓉當眾詢問她原因，讓她自覺遭無理責怪，發文痛訴委屈，而陳法蓉則反過來指責她說謊，雙姝互槓，而和陳法蓉情同姐妹的朱茵、蔡少芬，也表態支持陳法蓉，自此她們的姐妹情也正式決裂。

(中時新聞網)