藍委拱蔣萬安選市長！唱告自氣球歌詞藏：我願意

蔣萬安今（7）日中午參加山東同鄉會餐會，過程中主持人與藍委費鴻泰紛紛發言力挺蔣萬安參選台北市長，對此蔣萬安沒有正面回應，但隨後他在舞台上獻唱《告白氣球》，似乎是把答案藏在歌詞當中。同時，針對妻子再度懷孕，即將升格為二寶爸，蔣萬安則表示，懷孕期間媽媽非常辛苦，太太想吃什麼，都會盡量幫她買。

根據《TVBS》報導，蔣萬安到達餐會現場時，活動主持人便大喊，「我們的蔣萬安蔣市長也來了」，在蔣萬安獻唱後，台下支持者更嗨喊，「蔣市長，勝利成功」；《中視新聞》報導，一同出席活動的同黨立委費鴻泰，也在台上向現場來賓們喊話，「支持蔣萬安，建設台北市，好不好？」

雖然蔣萬安並未正面回應2022台北市長選戰話題，但在他獻唱的歌曲《告白氣球》的歌詞當中，卻有「我願意」3個字，引起外界聯想。

活動結束後，蔣萬安接受媒體聯訪，被問到隔了這麼多年，即將升格為2寶爸，有網友認為他體力很好，蔣萬安回答，他覺得是太太真的不容易，因為懷最主要還是媽媽非常辛苦，有時候半夜突然想要吃什麼，都會盡量幫她達成。蔣萬安透露，太太半夜想吃蚵仔麵線，他就想辦法在家裡附近買一碗回來。

此外，命理專家小孟老師上個月接受《中時新聞網》獨家專訪時神算：「蔣萬安2022年會走大運，而且現在他太太有懷孕跡象，如果生子的話，孩子更會帶旺氣勢！」

(中時新聞網)