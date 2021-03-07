南非一名25歲女子日前在德爾班（Durban）搭上計程車，準備前往斯坦格（KwaDukuza），沒想到過程中卻慘遭司機以及售票員脫褲硬上，還被丟包在一處甘蔗田，所幸被路人發現，幫忙打電話報警，而這2名淫狼雖然性侵得逞，但卻極有可能染上了愛滋病。
根據《the north coast courier》報導，女子平時在德本擺攤做生意，3月1日搭乘一輛豐田計程車，出發前往斯坦格找男友，但是車上卻都沒有其他乘客，女子才剛開口詢問，下秒就遭到售票員用布摀住臉，要她閉嘴別說話，隨後一路開往偏僻地帶，最後在一處甘蔗田下車。
女子在槍口的威脅之下，遭到司機及售票員輪流性侵得逞，還被丟包在荒郊野外，她隨後跑到路上攔車求助，對方也幫忙報警處理；女子向警方說明，其實她本來想告知2人，自己罹患愛滋病，以此做為威脅，但又害怕會激怒對方，反而被一槍斃了，最後沒能說出口。
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(中時新聞網)
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