相信一般民眾三不五時會在社群媒體上發文抱怨，例如公事或是同儕等等，相信也會有人抱怨跟情趣相關的議題，像是這位30歲的烏克蘭美女安琪拉（Angela Eremenko），她就在社群媒體上Complain自慰棒壞掉了，竟引來大批網友怒罵！

安琪拉發文抱怨自慰棒壞掉，竟被網路霸凌。（圖／翻攝自angie_badmama IG）

這位任職於烏克蘭中央選舉委員會的公關主任，抱怨故障的自慰棒「震動兩下、閃爍著紅色指示燈，然後就不會動了。如果要說這毀了我的第一次還不夠，我把它拿去充電，但卻沒有用」，最後和男友回到情趣用品店退換貨。未料她的抱怨文曝光後，卻引來大批網友留言怒罵，批評字眼不堪入目。

安琪拉發文抱怨自慰棒壞掉，竟被網路霸凌。（圖／翻攝自angie_badmama IG）

據《每日星報》指出，安琪拉的貼文意外引起社會大眾不滿，有網友就留言，「妳是認真的嗎？一名中央選舉委員會的員工？妳可能需要換份工作」、「官員們，你們完全瘋了嗎？」、「這是我們生活的新現實嗎？她寫得好像在描述一支牙刷一樣」、「如果我的女人需要自慰棒，我會很沮喪的」。

安琪拉慘被網路霸凌，最後被迫離職。（圖／翻攝自angie_badmama IG）

安琪拉感到相當不解，自己只是寫了一篇抱怨自慰棒故障的貼文，竟有數百則留言批評她墮落。根據報導，安琪拉自認遭到網路霸凌，但是事件曝光後，公司和同事卻沒有給予支持，她最後無法忍受辦公室的不友善氣氛，被逼得離職。

安琪拉認為，烏克蘭社會或許還未準備好，把為國效力者真正看成一個「人」，或許在大眾眼中，公務員必須是「擁有偏執傾向，只會關燈用傳教士姿勢做愛的人」，不能談論性愛或是敏感話題，因為這和公僕的形象完全不同，她呼籲那些砲轟自己的網友，與其發表辱罵言論，不如去享受一場美好的性關係，她認為這樣在心理上和生理上才會平衡，而離職後的安琪拉，目前正著手撰寫新書，她透露其中有25頁是探討性慾望。

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(中時新聞網)