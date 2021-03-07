「核能流言終結者」創辦人兼執行長黃士修。（資料照片）

珍愛藻礁公投總部7日共收到1萬7154分連署書，累計至7日共有56萬3767份。對於是否擔心藻礁公投通過後，政府還是擺爛不理？「核能流言終結者創辦人」黃士修在臉書表示，綠營撐過公投法規定的兩年效力，一切政策照舊，技術上不是不行。但他希望看到綠營真的這樣做，然後承受政治後座力了！

環團與政府會談雖然確定破局，但民眾仍持續想要公投連署，珍愛藻礁公投總部7日共收到1萬7154分連署書，累計至7日共有56萬3767份，總部對於持續衝高的連署書份量感到開心，也樂觀評估上難60萬份不是問題。

「核能流言終結者創辦人」黃士修說有記者朋友問他，會不會擔心藻礁公投通過後，政府還是擺爛不理？畢竟民進黨最希望社會大眾覺得公投沒有用，又深知有些藍營支持者帶著一種失敗主義，所以2019年起側翼不斷反串帶風向，宣傳公投無用論。

黃士修舉例，2018年以核養綠公投通過後，行政院雖然說「法律是給你廢了，政策我要繼續做」，堅持非核家園路線。但是，在那之後，民進黨從官方到側翼，再也不敢宣稱「反核是民意」。即使金山萬里恆春的核電廠附近居民，都有六成支持續用核電。非核家園早已被全民否決，以核養綠才是全民共識，也是國際趨勢。

黃士修堅持，公投不只有法律的意涵，更有民主的意涵。當全國人民以絕對多數否決一條法律，代表的是全國人民否決這一條法律背後的政策立場。

因此，反萊豬公投通過，政府就必須禁止進口萊克多巴胺豬肉。公投法公投通過，政府就必須修法恢復公投併大選。藻礁公投通過，政府就不能在桃園觀塘蓋天然氣接收站。核四公投通過，政府就必須著手進行核四重啟工程。

至於是否擔心綠營撐過公投法規定的兩年效力，一切政策照舊嗎？黃士修說，技術上，不是不行。但他希望看到綠營真的這樣做，然後承受政治後座力了！

(中時新聞網)