大陸以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，暫停進口台灣鳳梨，民進黨政府鼓勵民眾「吃鳳梨，挺農民」。資深媒體人唐湘龍表示，民進黨政府把鳳梨事件提高為國安問題，可見它非常害怕鳳梨崩盤，如此一來，民進黨的壓力也會很大。

唐湘龍在政論節目《少康戰情室》中表示，鳳梨的事件，讓他覺得比較驚訝的是，目前為止蔡政府的反應，讓我們可以非常清楚知道，它確實非常害怕鳳梨崩盤；因為鳳梨4月份要大出，如果鳳梨崩盤的話，民進黨壓力會很大。那麼未來如果台灣沒有1成鳳梨出口到大陸，鳳梨會不會崩盤？他保證會。

唐湘龍指出，有人會說1成而已，為什麼會影響價格？因為那1成是高級品；崩盤的時候，都是次級品。高級品在台灣開始賣時，高級品一旦降價，次級品就完了，他一定是這樣的邏輯。所以不要以為那只是1成，那1成是高級品，高級品留在台灣，之後要往哪裡去，即使偶爾出來叫說，我們這邊可以買、那邊也可以吃，但這種作法撐不了多久，都是政治操作而已，並沒有直接面對問題的本質。

唐湘龍點出，問題的本質就是，大陸方面好歹做了一件事情，就是告訴你，台灣的介殼蟲太嚴重。可是在大陸2月25日表示鳳梨3月1日停止出口之後，台灣卻主動把所有關於鳳梨這個單項、單事件的問題，把它升高到全面政治化。

唐湘龍認為，美國總統拜登告訴台灣，兩岸應該要進行對話，結果沒有這樣做，擺出來的姿態則是全面升高到政治問題，總統蔡英文也好、行政院長蘇貞昌也好，所有的政府部門難道沒有預設，你們是把它當政治問題，鳳梨變國安問題、疫苗變戰略問題，這可說是台灣最奇妙的事情。

(中時新聞網)