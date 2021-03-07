一般人普遍對於人往生後的經歷並不太熟悉，作家、遺體接送員「BigBrother大師兄」透露，在殯葬業工作有時得忍受腐屍的刺鼻氣味，所有遺體屍臭中，更以「打桶棺」的味道特別可怕。大師兄表示，曾以為自己是天選之人，因為不管是在解剖室或在火葬場，對遺體的味道總是老神在在，毫不害怕，沒想到日前才從醫師口中得知驚人真相。

曾出書分享接體員經驗的作家「大師兄」近日於臉書發文分享，他剛入行不到2個月，就已能適應屍臭，甚至一直以來對此引以為傲。他舉例表示，大家常在解剖室外聞到屍臭味就會摀著鼻，自己卻能無感地走進去幫忙搬運遺體、腐屍，不覺得有多恐怖。

大師兄指出，有次在火葬場時，一具火化到一半頭破掉的遺體狂飄刺鼻的「燒腦漿味」，聞到的人頓時都眉頭一皺，只有自己沒有一點感覺；還有一次在燒「打桶棺」時，大家都被驚人味道臭到受不了，也唯有他一個人老神在在。

種種經驗，讓大師兄一直以來都認為自己是所謂的天選之人，直到日前，他才發現，原來自己一身抗拒屍臭味的能力並非與生俱來，「只是一個得到鼻竇炎一直延誤就醫的人」罷了，當醫生詢問他「聞不到味道都不覺得困擾嗎？」更令他哭笑不得。大師兄打趣表示，若以後有人問他進這行要有什麼條件？會大聲說出「鼻竇炎」。

大師兄最後補充，「打桶棺」是指一些人在往生後選擇不用冰存，而是採用直接放在棺木內封存的辦法。他指出，凡是不用冰存的遺體一定會腐敗，最後裡面的屍水會跟庫錢混在一起，讓整個棺木變得很濕，燒起來的味道就會特別可怕。

(中時新聞網)