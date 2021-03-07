高雄大樹區7日傍晚發生槍擊案，64歲方姓嫌犯與59歲簡姓前妻談判，持槍連轟10餘槍，導致2名女方友人不幸身亡。鄰居指出，方嫌疑似懷疑妻子外遇，加上他曾經罹患淋巴癌，所以一時情緒失控，鑄下大錯。

警方調查，方嫌與簡姓前妻離婚後，雙方仍紛擾不斷，簡婦聲請保護令仍在執行中，2人也因房屋產權糾紛，目前正在打民事官司。

鄰居說，方嫌與簡姓前妻原本經營麵包店，但方嫌於多年前罹患癌症，體力逐年走下坡，於5、6年前關掉麵包店。方嫌在去年因為懷疑太太出軌，加上女方在外面欠債，方嫌擔心債主找上門，所以與妻子離婚。

兩人離婚後，簡姓前妻曾經銷聲匿跡一段時間。直到最近一、兩周才又出現在伯公祠附近。方嫌7日聽聞前妻回來了，於是衝到現場要見她。兩人在現場說沒幾句，於是方嫌回家拿槍，再回到現場，就發生此悲劇。

警方對此表示，方嫌與簡姓前妻的感情生活屬於個人私事，不方便揣測，當務之急，是找到方嫌，釐清案情。

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(中時 )