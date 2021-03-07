環團發起搶救藻礁公投連署，要求中油將第三天然氣接收站遷離桃園觀塘，避免破壞生態。綠營支持者為了藻礁公投案，跳出來反駁環團說法。宅神朱學恒表示，綠營經典的戰術是，以前是戰友，現在下毒手，他本以為民進黨是環保黨，沒想到結果不是。

朱學恒在臉書直播中表示，藻礁這個公投案真的是經典的綠營照妖鏡，以前以為民進黨是以環保為重的黨派，沒想到結果不是，如果不是環保黨，就早說啊，不要這樣子騙人。

朱學恒預估，藻礁三接遷移公投案，應該會過。他認為，在民進黨執政之前，藻礁三接案可是綠營手中的寶石，每次拿來狂打國民黨、狂打桃園市長，十分好用。前桃園市議員王浩宇不就是一個經典的例子，選舉前比環團還衝，選舉後背叛的速度簡直像閃電俠一般，現在王浩宇又成為討伐環團急先鋒，你說好笑不好笑？

朱學恒酸說，更棒的不是這種背骨出賣環團的，而是不但不跟以前的夥伴環團站在一起，只要你敢稍有不滿，就是中共同路人，就違反投名狀，亂我政權者必殺之！看看這些抹黑多棒，簡直不是在談環保議題，根本就是在打中共啊。更別提一下等而下之的狂暴者，去翻人家財報，呼籲不要捐錢之外，還不停邪惡暗示對方拿中共錢。

經濟部長王美花3日表示，若藻礁公投通過、三接延後，將影響減煤，過去中火減煤努力恐會倒退。中興大學環工系教授莊秉潔也指出，藻礁公投若過，藻礁與中南部民眾的肺恐擇一。朱學恒對此直言，總統蔡英文曾表示，台灣不缺電。不過，怎麼現在面對公投就立馬要犧牲南部民眾？難道不能節電嗎？不能把吃電怪獸臉書和google資料庫趕走嗎？這是怎樣的公民力量啊？事先說不缺電，公投連署一過就恐嚇中南部人，萬一公投過了怎麼辦，要把中南部獨立出來賣電給北部嗎？以前挑起族群對抗，現在要搞南北對抗，是不是太刺激啦。

(中時新聞網)