「珍愛藻礁公投」連署已破50萬大關，民進黨備感壓力。民進黨打算派出社運出身的農委會陳吉仲，和環團「喝咖啡」化解。國民黨台北市議員羅智強爆料指出，該學學馬英九，就算被拔麥克風、被嗆下台，馬英九仍選擇親自到反國光石化造勢場，這才是溝通的真誠意。

羅智強7日在臉書貼文表示，總統蔡英文派出陳吉仲當白臉去摸頭環團，不叫溝通；派出前桃園市議員王浩宇當黑臉去抹藍環團，不叫溝通。什麼叫溝通？不像蔡英文把自己當紫禁城裡的皇帝，先是傲慢毀棄「永存藻礁」的承諾；等看到事情不可收拾，衝出了50萬份連署書，再派吉仲欽差「代朕溝通」摸摸頭。

羅智強爆料說，蔡英文該學學馬英九，「親自」到反國光石化造勢場，就算被主持人拔麥克風、就算被群眾高聲嗆下台，馬英九還是無畏無懼，仍選擇親自傾聽群眾的聲音，這才是溝通的真誠意。

羅智強表示，看到馬英九被主持人拔麥、群眾鼓譟要他下台，他心中其實非常不忍。回程時，他略感不平地對馬英九總統說，主持人這樣子對待總統，實在不是待客之道。馬總統拍拍他的肩膀說，「應換個角度想，很感謝主辦單位給這個機會傾聽聲音，他們的憤怒，不是對著馬英九，而是一股愛護環境的熱誠真心。」羅智強說，他聽了很感動。後來馬英九邀請相關部會開會研議，綜合反國光石化以及相關部會的意見之後，決定停建國光石化，以保護濕地。

有網友認為，「這就是我不解國民黨一直被罵得很慘的地方。明明在執政時，面對質疑反對時都會做出正面回應、都會溝通啊，跟現在畏首畏尾、牛頭不對馬嘴的執政者相比，有擔當多了吧！」這「珍愛藻礁公投」連署已破50萬大關，民進黨備感壓力。民進黨打算派出社運出身的農委會陳吉仲，和環團「喝咖啡」化解。國民黨台北市議員羅智強爆料指出，該學學馬英九，就算被拔麥克風、被嗆下台，馬英九仍選擇親自到反國光石化造勢場，這才是溝通的真誠意。

羅智強7日在臉書貼文表示，總統蔡英文派出陳吉仲當白臉去摸頭環團，不叫溝通；派出前桃園市議員王浩宇當黑臉去抹藍環團，不叫溝通。什麼叫溝通？不像蔡英文把自己當紫禁城裡的皇帝，先是傲慢毀棄「永存藻礁」的承諾；等看到事情不可收拾，衝出了50萬份連署書，再派吉仲欽差「代朕溝通」摸摸頭。

羅智強爆料說，蔡英文該學學馬英九，「親自」到反國光石化造勢場，就算被主持人拔麥克風、就算被群眾高聲嗆下台，馬英九還是無畏無懼，仍選擇親自傾聽群眾的聲音，這才是溝通的真誠意。

羅智強表示，看到馬英九被主持人拔麥、群眾鼓譟要他下台，他心中其實非常不忍。回程時，他略感不平地對馬英九總統說，主持人這樣子對待總統，實在不是待客之道。馬總統拍拍他的肩膀說，「應換個角度想，很感謝主辦單位給這個機會傾聽聲音，他們的憤怒，不是對著馬英九，而是一股愛護環境的熱誠真心。」羅智強說，他聽了很感動。後來馬英九邀請相關部會開會研議，綜合反國光石化以及相關部會的意見之後，決定停建國光石化，以保護濕地。

網友認為，「這就是我不解國民黨一直被罵得很慘的地方。明明在執政時，面對質疑反對時都會做出正面回應、都會溝通啊，跟現在畏首畏尾、牛頭不對馬嘴的執政者相比，有擔當多了吧！」、「國民黨最大的缺點就是不會大內宣啦！這點國民黨要向民進黨學習，不然就是做到死沒功勞，還被怨懟。」

蔡英文 派出陳吉仲當白臉去摸頭環團不叫溝通 派出王浩宇當黑臉去抹藍環團不叫溝通 什麼叫溝通？ 該學學馬英九 雖千萬人吾往矣 「親自」到反國光石化造勢場 就算被主持人拔麥克風 就算被群眾高聲嗆下台 馬英九無畏無懼 仍選擇「親自」傾聽群眾的... 由羅智強發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)