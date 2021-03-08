36歲香港女星傅嘉莉外形亮麗，是中德混血兒，常在社群網站分享生活日常，近日她吐露在街上遇到一名暴露狂，驚嚇畫面至今仍歷歷在目，她卻因為自己當下嚇傻了而感到自責。

傅嘉莉7日在IG發文，表示前天和朋友相約在旺見面，當時她一下車就看著手機找要見面的地址，未料在她低頭看手機找路時，突然看到男子的下體，當下她還懷疑自己的眼睛，心想怎麼可能，沒想到再抬頭確認後，就發現對方衣褲都穿得好好，唯獨褲子拉鍊沒拉好，「就這樣放出來了」。

傅嘉莉當時被嚇傻呆在原地，身邊也沒有人查覺到男子的行為，讓傅嘉莉完全不知道要怎麼做，心裡雖想應該要和其他人說，或是上前制止男子，但她最後還是默默離開。

傅嘉莉。（圖／翻攝自IG）

事後，傅嘉莉向朋友分享這件事，身邊的人卻不像她反應之大，可一想到對方暴露的畫面還在她腦海揮之不去，她就相當後悔自責當時為何沒舉報對方，「如果其他小朋友看到這個畫面，會不會讓他們有童年陰影」，最後傅嘉莉也向網友們求解，萬一下次又遇到同樣狀況應該怎麼做。

貼文PO出後，不少網友給建議「可以找身邊男生幫忙，怕女生危險」、「大叫一聲就可以」、「立刻離開並報警求助」、「保護自己，馬上離開」、「應該立刻把他拍起來，放網上提醒大家」。

(中時新聞網)