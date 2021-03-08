肩腰僵硬、膝蓋無力、久坐背痛；日常行走、伸手拿高處物品、倒車入庫……都令你萬分吃力嗎？

關節硬梆梆，做什麼都卡卡！有效放鬆關節，就此告別疼痛人生！

「原本一走路就疼的髖部、膝蓋與腳踝，現在再也不痛了！」

「過去老因肩膀僵直無法拿高處的東西，如今變得易如反掌！」

「勤練書中傳授招數，就此告別因椎間盤突出引起的陳年腰痛！」

「儘管年過70歲，仍能輕易做出瑜伽的橋式（Bridge Pose）！」

「就算長時間坐辦公室，背部也不再僵緊痠痛！」

本書作者原秀文是日本知名健身教練，更是關節放鬆專家。

職業舞蹈家出身的她，過去也曾飽嘗肩膀無法抬高、雙臂無法開展、膝蓋疼痛之苦；

試過醫院骨科、針灸、推拿等各種管道仍不見效果，

於是，她開始自行研究各種肢體訓練和健身運動等做法。

在過程中她發現，身體硬梆梆、一動就痛的原因出在關節可動域太過狹窄。

克服自身疼痛後，她將肢體訓練的內容系統化並開班授課；

迄今培訓指導經歷已達25年，成功協助超過4萬人關節放鬆，解痠止痛超有感。

【精彩書摘】

如何一秒看出身體循環良好？

想了解自己的體液循環是否良好，有個一秒就能看出來的辨別方法。

那就是身體的色調。

體液循環良好時，身體的色調會比較紅潤，不僅氣色變得更好，各組織獲得的血液和氧氣亦會增加，同時也能更有效率地排出體內的老廢物質。

而在循環正常之下，新陳代謝就會提高，受傷部位的修復速度也會加快，膚色就會變得比較漂亮，同時，身體的疼痛也能獲得舒緩。

此外，若在體液循環良好的狀態下確實活動關節，囤積在關節之間的疤痕組織、膠原蛋白纖維的殘骸等較堅硬的物質，也會變得較為柔軟，使體液的流動更加順暢。

虛冷、體寒問題也有解

僵硬組織產生變化後，深處或末稍的代謝就會隨之提高，體溫能傳達到更細微的部位，因此，虛冷、體寒等問題也能獲得改善。

另外，膚色變得明亮、血液循環變好之後，也能改變肌肉的質地。這是因為血液循環變好之後，原本僵硬的肌肉會變得更柔軟，拉伸時會更有力量，這樣一來，關節的活動力也會隨之增加。

請大家再次確認本書的主旨，放鬆關節並不是直接從關節處下手，將關節周圍的肌肉變得更柔軟，才是擴張可動域的關鍵所在。

(本文摘自《關節放鬆，全身零痠痛》/方言文化)

【作者簡介】

原 秀文（ShuWun Yuan）

現任健身房Body Work Studio Alchemist負責人、專業健身教練。

職業舞蹈家出身的她，過去也曾飽嘗肩膀無法抬高、雙臂無法開展、膝蓋疼痛之苦；試過醫院骨科、針灸、推拿等各種管道仍不見效果，於是，她開始自行研究各種肢體訓練和健身運動等做法。

在過程中她發現，身體疼痛的原因出在關節可動域太過狹窄。克服自身的疼痛之後，她便把肢體訓練的內容系統化，持續協助有同樣身體煩惱的人們。

迄今培訓指導經歷已達25年；超過4萬1500人在她的協助下成功放鬆關節，重拾更輕盈、健康的人生。

【譯者簡介】

羅淑慧

國立高雄第一科技大學日文系畢業，曾擔任出版社編輯。2008年起專職翻譯，迄今譯作超過百本，包含辦公室應用工具書、商業理財、經營管理、醫療保健、食譜等領域。

聯絡信箱：[email protected]

《關節放鬆，全身零痠痛》/方言文化

(中時新聞網)