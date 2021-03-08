放鬆脊柱、肩膀、手部、髖部、腿腳關節，身體更柔韌。放鬆關節可喚醒肌肉意識、找回正確方向性，從長期姿勢不良中站起來。具體做法是透過後彎伸展，使脊柱（中樞）和四肢（末稍）都能有良好循環，如此這般反覆操作，就能有效放鬆緊繃的關節。

關節放鬆伸展操，涵蓋下列五種伸展範圍：

①脊柱、肋骨周邊。

②大腿、腹部全面、髖關節全面。

③大腿後側、小腿。

④肋骨側面、背面。

⑤肋骨全面、手臂、頸部、髖關節周邊。

而在確實伸展上述部位之後，可得到以下效果：

►提高肋骨周邊、腹部的柔軟度。

►軀幹部的柔軟度使脊柱呈S型。

►確實伸展大腿後側、膝窩的肌力，增強柔軟度。

►使肋骨周邊的肌肉組織變得更柔軟有彈性。

【精彩書摘】

體液循環一旦受阻、老廢物質滯留其中，關節就容易緊縮。而促進體內血液循環的基礎，就是確實活動小腿和前臂這「兩大幫浦」，使其充分發揮加壓功能。

●大家可以先從手部開始

透過手部按摩，能擴張「掌骨」的骨骼間隙。掌骨下方聚集著許多有如小石頭般的骨頭（腕骨）。若未能充分活動此處，手部就會逐漸變得僵硬，腕骨就無法順暢動作。也就是說，手腕的動作會變得遲鈍且不靈活。

因此，大家可以先從手掌中央的掌骨開始，一路往指尖的方向按摩，逐步增強手掌關節的活動力、擴張骨骼間隙。持續操作這項按摩，還能緩解前臂肌肉僵硬，連帶舒緩手部疼痛。按摩時如果感到有點疼痛也無妨，請不要輕易放棄，持續堅持。

●腳部按摩也是相同的道理。

我們可以把腳部結構當成扇子看待，這樣會比較容易理解。扇子的根部就像腳後跟；扇面和扇骨則是從腳跟往上延伸至腳尖的部分。

此處要注意的是，腳後跟並非處於完全不動的狀態。扇子的扇釘確實完全不會動，但在打開扇子時，扇骨卻會以扇釘為中心，呈放射狀向外擴張對吧？

這樣的觀念十分重要。儘管在視覺上，腳後跟至蹠骨（相當於手的掌骨）的部分雖然看不到明顯的動作，但此處仍是骨骼向外擴散的中心。當腳跟僵硬時，腳掌各處關節便無法大幅擴張，此時最快速的方法，就是刺激腳趾的活動，尤其是拇趾和小拇趾。

讓我們再次回到扇子的比喻。打開扇子時，一定是從最外側展開，因此活動腳趾時，也必須從最末端的拇趾和小拇趾開始操作，使每隻腳趾都能逐步向外擴張。在這之後，位於正中央的腳蹼就會打開，出現縫隙。

換句話說，將每一塊腳趾骨分開之後，便會連帶擴張到蹠骨和腳跟。值得注意的是，因為從蹠骨到腳後跟之間的距離較長，有些部分也許很難像能像手部那樣輕易抓握，但在可以掌握的範圍內，還是要請大家盡可能地抓住腳掌。

很多人都認為彎曲腳趾是再自然不過的事，但能順利辦到的人其實比想像中還要少，若你的腳趾很難活動，還請試著將每根腳趾的根部拉直，使之確實地伸展。

●隨著年老 手指、腳趾的第一關節逐漸僵硬

按摩完手部與腳部、改善循環之後，接下來要進入手指與腳趾的按摩。

手指、腳趾的拇指有兩個指節，食指至小指則有三個指節。平常很少注意到的第一關節（最靠近指甲的那塊骨頭）是按摩時的重點。人長到一定年齡後，此處關節大多無法彎曲。如此一來，身體的老廢組織就容易在指關節凝固、黏著，且緊密包覆著指關節的韌帶，結構亦十分強韌，必須勤奮地按摩，隨著次數的增加，原本僵硬的關節就會漸漸變得靈活。

手腳的基礎都打好之後，就可以進行前臂按摩。根據我的實際經驗，在按摩之前，很多人都不覺得自己的前臂僵硬，但在確實按摩之後，才發現這個部位痠痛得不得了，操作之後則更覺雙臂舒適、輕鬆。

最後則是小腿按摩，還請確實操作，讓促進體液循環的幫浦動起來吧。

(本文摘自《關節放鬆，全身零痠痛》/方言文化)

【作者簡介】

原秀文（ShuWun Yuan）

現任健身房Body Work Studio Alchemist負責人、專業健身教練。

職業舞蹈家出身的她，過去也曾飽嘗肩膀無法抬高、雙臂無法開展、膝蓋疼痛之苦；試過醫院骨科、針灸、推拿等各種管道仍不見效果，於是，她開始自行研究各種肢體訓練和健身運動等做法。

在過程中她發現，身體疼痛的原因出在關節可動域太過狹窄。克服自身的疼痛之後，她便把肢體訓練的內容系統化，持續協助有同樣身體煩惱的人們。

迄今培訓指導經歷已達25年；超過4萬1500人在她的協助下成功放鬆關節，重拾更輕盈、健康的人生。

【譯者簡介】

羅淑慧

國立高雄第一科技大學日文系畢業，曾擔任出版社編輯。2008年起專職翻譯，迄今譯作超過百本，包含辦公室應用工具書、商業理財、經營管理、醫療保健、食譜等領域。

聯絡信箱：[email protected]

《關節放鬆，全身零痠痛》/方言文化

(中時新聞網)