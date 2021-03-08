【回憶殺】大陸女星鄭爽人美又有仙氣，先前卻傳出和前男友張恒在美國找代理孕母，生下一子一女後來不及當新手媽嗎，就先鬧翻分手，引來網上對代理孕母的討論。被封為「最美港姐」的李嘉欣2008年嫁給身家200億的香港船王之孫許晉亨，港媒當時報導，李嘉欣被傳想找代理孕母，令婆婆生氣火大，後來李嘉欣受訪澄清是子虛烏有，不會找人代孕，後來順利生下一兒，夫家為了獎賞她還送上上億紅包。

51歲李嘉欣是中葡混血兒，18歲時參選香港小姐成為冠軍，後來又參加國際華裔小姐二度奪冠，美麗的臉蛋和高挑的身材成為當時女神的代表，人美的她緋聞也不少，曾與倪震、大亨劉鑾雄等人傳緋聞，被封富商殺手，但2008年她情歸許晉亨，小倆口之後更在許晉亨父親的別墅中舉行豪華婚宴。

李嘉欣結婚後，外界一直十分關心她肚皮的動靜，2009年香港媒體報導，因李嘉欣受訪時表示不排斥找代理孕母，加上在鏡頭前疑和許晉亨吵架，讓許晉亨的媽媽相當火大，婆媳種下心結，夾在中間的許晉亨也相當為難，還傳他只好請李嘉欣先搬回娘家住，讓夫妻倆冷靜冷靜。

後來媒體報導，許晉亨媽媽提出「五億一胎」的重賞，也就是說好若李嘉欣能順利生下一個孩子，就能得到五億港幣，約18億台幣的大紅包，媒體當時求證李嘉欣，她否認此事，但也被拍私下開始求助婦產科名醫幫忙，更有傳聞指許家人為了讓李嘉欣補身，不惜血本買了鮑魚等高級品，只盼順利讓媳婦懷孕，

李嘉欣當時和剛出生的兒子合影。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

2009年9月，《揚子晚報》報導，知情人透露，李嘉欣完成在上海最後一個代言工作後，將到美國求子，消息來源更說，是媒體先前「妖魔化」了李嘉欣，她本人私下個性溫和、很有禮貌，也很喜歡小孩，到美國求子一方面是為了躲香港狗仔隊騷擾，二來因為高齡產婦懷孕危險度比較高，看好當地的醫術才決定到美國努力拚當媽媽。

一年後，2010年8月李嘉欣開心宣布懷孕，但不告知預產期，連好友吳君如等人都幫她保密，被問李嘉欣何時生？她總開玩笑說：「哪有這麼快，剛剛才跟她通電話，還早著呢！」隔年2月有媒體收到消息，指李嘉欣將要生小孩，她順利在2月8日生下一名男寶寶，英文名字取叫Jayden。

傳聞李嘉欣懷孕期間對任何事都十分小心，不只定期做產前檢查，為了怕過度發胖，還請來營養師幫她調配「長胎不長肉」的機密營養菜單，讓她產前產後都一樣美麗，孩子也能有充足的養分，後來她幸福發文，直說：「感動的一刻，感謝上天賜我一個人生的新角色，一個當母親的機會。雖然目前有點不知所措，但我會努力學習的！」

李嘉欣2008年和許晉亨結婚。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

近年李嘉欣受訪，自認是虎媽，強調：「為了培養孩子獨立的個性，我對他很嚴厲，且很有原則」，她對兒子的教育也很有自己的想法，有別於一般名人爭相將小孩送到學風開放的國際學校，李嘉欣堅持送兒子讀傳統的「拔萃男書院附屬小學」（簡稱男拔附小），一方面讓Jayden成為公公許世勳的學弟，一方面是希望兒子能在嚴謹環境成長，傳統的學校才能建立良好的品格，希望兒子從小就能成為良好、禮貌、孝順的人，避免他養成驕縱個性，可說是用心良苦。

(中時新聞網)