每個人對待愛情的態度都不一樣，有些人認為分手之後還可以做朋友。畢竟曾經相愛，縱使不能在一起，彼此也能保持好關係，搜狐網命理專欄就指出，天蠍、獅子及摩羯座是3大敢愛敢恨的星座，一旦分手就會老死不相往來，後續絕對不會再聯繫。

▍天蠍座

天蠍座是12星座裡對愛情最絕情的星座，要嘛不動心，要嘛動心了就是一輩子！對於曾經深愛過的人，天蠍座不可能完全放下，只能做到不再提起，和愛過的人做朋友更是天方夜譚，萬一舊情復燃了怎麼辦？他們再也不想再讓自己回憶起之前的痛苦，所以會選擇不再聯繫。

▍獅子座

獅子座本來就是一個很驕傲又愛面子的星座，他們認為好馬不吃回頭草，如果當初是真的相愛，又怎麼會分手呢？既然分手就說明愛情的火焰熄滅了，不可能再回到以前，對他們來說舊情復燃或回頭找前任，都是在打自己的臉，萬一以後又分了怎麼辦？因此復合這件事獅子座絕對不做。

▍摩羯座

摩羯座的個性理智又冷靜，不會輕易開始一段戀情，更不會輕易結束一段戀情，既然結束了，就說明他們經歷過深思熟慮也試圖挽留過，如果對方堅持分手，摩羯座也不會再強留。分手以後大家也應該遵守規矩，當最熟悉的陌生人就好，各自都往前走不會再聯繫。

(中時新聞網)