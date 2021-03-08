2020年新冠疫情與極端氣候突顯全球各國在經濟以及生態上密不可分，為追求共好共榮，許多國家與企業組織紛紛採取行動以回應「聯合國永續發展目標」(Sustainable Development Goals，簡稱 SDGs)。信義房屋「全民社造行動計畫」2021年即以「在地行動 接軌國際」為號召，不限主題、年齡，透過撰寫計畫書，不只讓社區了解自身計畫與國際社造息息相關，同時也祭出最高獎金50萬元吸引社區營造有想法的夥伴，徵件自即日起至4月30日止。

「聯合國永續發展目標」(SDGs)是聯合國在2015年所提出的17項永續指標，當中包含「確保各年齡層福利與健康」、「公平教育」、「居住安全」…等，期待透過這些國際標準以確保當代與後世都享有安居樂業的生活。今年的「全民社造行動計畫」為鼓勵全民認識並了解SDGs，首創在提案時，由提案者勾選改造議題所呼應的SDGs項目，同時在官網也設置SDGs專區，提供相關知識與案例分享。

花蓮縣光復鄉西富國小藉由校內課程建立生態保育的理念，與社區共同推動保育蝙蝠。(圖/信義房屋提供)

「全民社造行動計畫」參賽者勾選SDGS並不會影響任何評選結果，信義房屋希望藉由這樣的模式，讓社區進行練習也盤點社區現況，並透過共同倡議與學習，推動社區營造接軌國際，提升社區居民視野，促進社區永續發展。舉例來說，連續三年獲得首獎紀錄的花蓮縣光復鄉西富國小，藉由校內課程建立生態保育的理念，並與社區共同推動保育蝙蝠，同時讓農民因種植有機農產品而提升收入等行動，與SDGs「教育品質」、「就業與經濟發展」、「永續城市」、「陸地生態」等指標相符，即是「全民社造行動計畫」與國際接軌的最佳範例之一。

已邁入第17年的「全民社造行動計畫」，累計投入經費超過四億元、提案總件數達11,883件，總計共有2,608個單位或個人、學校獲得實質獎金支持，今年對於提案主題、經費使用範圍均不設限，只要有凝聚人心的創意執行方案皆可報名，徵件類別共分為「築夢個人類」、「幸福社區類」及「深耕校園校類」，「深耕校園校類」，同時依組別分為「大專青年組」、「中學師生組」、「國小師生組」，歡迎對公眾事務具有熱忱的個人、學生社團、民間團體、組織踴躍報名。

詳細徵件辦法及審查方式請見信義房屋社區一家網站查詢活動相關內容，或撥全民社造專線0800-884718洽詢。

(中時新聞網)