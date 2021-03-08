搜狐命理專欄指出，生肖龍、生肖鼠、生肖狗的人在3月中下旬將會財運大爆發，橫財不斷，更有機會生子添福，堪稱是人生大贏家。

▍生肖龍

屬龍人的為人真誠憨厚，做事情很踏實，因此積累了一定的人脈，他們在3月中下旬將會添丁添福添祿又添財，橫財千萬，橫財運飄紅，中獎機率大增，發展會非常的順利。加之他們天生個性精明，眼光獨到，如果做一些投資的活動，應該能事半功倍，財富上漲，事業也會扶搖直上，令財運快速翻倍增長。

▍生肖鼠

屬鼠的人有著克服困難和和冷靜、敏銳的直覺，加上強大的遠見有助於做生意，他們在3月中下旬將會添丁添福又發財！但要提醒的是，他們總是忙著制定讓自己變得更富的計劃，一定要搭配準確實行，否則反而野心會成為阻礙富貴的絆腳石，所以一定要集中精力和揚長避短，加上善用長處，才能富貴又平安。

▍生肖狗

生肖狗的朋友們最講義氣，他們在年輕時期雖然錢賺得多，可是更會花錢，所以基本上沒有什麼存款，但他們將會在3月中下旬財運大爆發，橫財不斷，在添丁方面也有好運，屬狗的人在有了家庭職責後，會變得更加慎重，工作方面的開展越來越興旺，身邊因為有了貴人相助，工作會欣欣向榮十分順遂。

(中時新聞網)