星座專家唐綺陽於FB粉絲團「唐綺陽占星幫」分享3/8～3/14星座運勢，本周是火星進入雙子座的第一周，讓人漸漸感受到火星雙子的能量，唐綺陽點出，只要是「能說會道的、主持得好的、會說段子、文字犀利、直接的」都是火雙子要捧的人，這段時間有機會變得火紅。

唐綺陽建議本周可積極安排和風向星座有關的事情，例如旅行、看展覽、參加講座，可以緩解焦慮感。這段時間人們會渴望快速吸收新知，會熱中於追捧觀點、爆買書籍、聽人說書、參與展覽、到處走跳等，只要自己起心動念，或朋友邀約，都能快速成行。

此外，唐綺陽分析，火雙子與土水瓶本周三分入相，會帶來很多聚會、邀約、交友機會，人際溝通既「積極、快狠準」又有「責任、義務、建設性」，很適合經營人際、建交、應酬，不過從負面觀點看來，溝通將會「充滿攻防」，貌似有點像吵架，讓人煩躁，但是唐綺陽建議可以樂觀看待爭執，這意味大家「急切想達成共識」，因此也不算是壞事，這也是把問題突顯出來，並解決它的過程。

唐綺陽最後提醒，「火雙子」也會帶來「衝動執行」的慾望，像是突然想去旅行、拜訪朋友、突然想買車等，這些意念來得快、去得也快，如果這些是真心想要達成的願望，可以趁這次衝動一鼓作氣達到目標。

(中時新聞網)