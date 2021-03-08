【回憶殺】今年57歲的寒舍集團董事長賴英里曾是長笛首席，清秀貌美的臉龐和絕佳氣質，被譽為「長笛公主」。不過她的情路頗坎坷，兩段婚姻都沒能走到最後，恢單後2年愛上已婚人夫龍巖集團創辦人李世聰，無奈敵不過考驗分手收場。

賴英里從小學鋼琴，一路從光仁中學音樂班、國立藝專音樂科求學到加拿大溫哥華市立大學，主修樂器為長笛，返台後她擔任聯合實驗管絃樂團（國家音樂廳交響樂團）長笛首席，常常巡迴演出，叱吒音樂界。

賴英里學音樂出身，氣質溫婉、柔媚。（圖／中時資料照）

賴英里的結婚對象均非富即貴，首任前夫為NOVA資訊廣場董事長鍾瓊亮，婚後生下一對子女，但婚姻維持6年便分道揚鑣。第二段婚姻則人人皆知，賴英里在授課長笛時結緣國泰集團富二代蔡辰洋，兩人越走越近，不過離過婚的賴英里，曾坦言婚姻中失去最多的就是自由，很多事情都要妥協、低頭，而且多半是女生要先放軟姿態，讓她一度恐婚，「投入另一段婚姻，要下很大的決心。他有小孩、我有小孩，這是很複雜的事。」在蔡辰洋的呵護與照顧下，賴英里終於答應再婚，兩人在2000年步入禮堂，婚後蔡辰洋對賴英里相當寵愛，寒舍艾麗酒店就是以賴英里的英文名Ellie命名，她也從音樂家轉行為企業家，好景不常，蔡辰洋2016年因病過世，享壽66歲，賴英里接下董事長寶座，與繼子蔡伯翰一起把寒舍集團經營得有聲有色，「長笛公主」搖身一變成「飯店女王」。

賴英里和已故前夫蔡辰洋。（圖／中時資料照）

2年後，賴英里情牽殯葬天王李世聰，2018年被拍到同遊日本搭「九州星號」肢體接觸親暱、頻繁，礙於男方有老婆、小孩，賴英里被貼上小三標籤，不被社交圈接納，只好默默淡出。這段2年多的戀情終究敵不過現實的壓力，根據《鏡周刊》報導，李世聰去年傳出罹患腦瘤，臥病在床期間均由家人照料，而賴英里只是「好友」，只能選擇離開，悄悄於8月底分手，兩人共同投資的騰達航空跟著在9月歇業。

賴英里、李世聰結束2年地下情。（圖／中時資料照）

再度恢復單身的賴英里，全心全意衝刺事業，帶領著寒舍艾麗酒店走過疫情寒冬；至於愛情，賴英里還是渴望著，希望未來有緣能找到可以結婚、白頭偕老的對象。

(中時新聞網)