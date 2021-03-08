總部位於深圳的大陸東海航空公司昨日發生一起機組人員在空中互毆事件，航班機長與乘務長因細故發生肢體衝突進而大打出手，機長門牙被敲掉半顆，乘務長一手打到骨折。事件被乘客在網上爆料後，航空公司已出面證實並回應稱，涉事人員已停飛，民航局則進行調查違反飛行安全問題。

據《鳳凰網》報導，3月6日網路上有乘客爆料指出，深圳東海航空DZ6297航班於2月20日由南通飛往西安的班機B-5311上，在飛行途中發生男性乘務員與機長互毆，起因是頭等艙乘客上廁所時，機長已在裡面，乘客為此在門口等候，機長出來遇上乘客後，責罵頭等艙乘務員處理不當，指其影響飛行安全。兩人發生爭執後大打出手，機長門牙打斷半顆，乘務員手部骨折。航班飛抵西安後，當班乘務員拒絕再飛，自行購票返回南通。

此事經發佈後迅速在網上引發熱議，並登上微博熱搜。今日微博上「民航論壇」以獨家消息配圖發佈事件有關消息稱，航班人員發生空中打架事件後，航空公司已停止2名涉事人員的航班，重新調配人員執行後續飛航任務；深圳民航局隨即約談東海航空，並對涉事人員已經做出停飛處理，航空公司也配合西安民航管理單位接受調查。

不過，距離該事件發生已經半個多月，東海航空才因網路爆料而做出回應，且至今未對外公佈調查結果，外界質疑東海航空公司欲先行內部協調處理結果後，再上報民航局。爆料人士表示，民航安全是底線，任何人都不能觸碰，按照以往經驗來看，這次鬥毆事件處理結果應該不會輕。

陸媒指出，這不是東海航空機組人員首次因違反飛安規定鬧出新聞。2018年7月28日東海航空一名機長陳X執行DZ6286、DZ6206次航班時，濫用機長職權，不聽勸阻，飛行期間擅自讓其夫人進入駕駛艙，被處以停飛半年與罰款1.2萬元人民幣。該機長副駕駛、當班乘務長、安全員等人也被航空公司處以停飛、罰款等相應處罰。2018年8月23日東海航空機長楊某某執行DZ6217（深圳-無錫）航班時，違反《一般運行和飛行規則》，未完成飛行準備階段各項工作，直接進場飛行，被予以警告行政處罰。

報導說，深圳東海航空成立於2002年11月，是大陸首家民營中外合資貨運航空公司，原在珠海註冊，2004年將遷至深圳寶安國際機場。2006年9月完成首航，2014年起主營以深圳寶安國際機場為基地的客運航線。

(中時新聞網)