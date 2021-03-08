桃園市平鎮區連續發生槍擊事件，桃園市議員黃敬平爆料，指稱平鎮區雙連坡雙福路二段，接近中央大學附近的中壢區交界處，一間卡拉OK小吃店在5日、7日，遭一群凶神惡煞持槍開了30多槍、擊毀7輛車。經向平鎮分局查證，警方說，初步掌握歹徒犯案開了8至9槍，流彈波及店門口3輛車，歹徒分乘3輛車逃逸，研判犯案不只一人，警告意味濃厚，不排除幫派尋仇可能。

黃敬平指出，事情起因於兩幫派間搶收地盤圍事保護費引起，連續兩天火拚開打，第一天禮拜五夜晚3台車、10多人砸車後，被害店家報案，警方要求惹事份子不可輕舉妄動尋仇，結果周日凌晨再度被開30多槍，店家緊急報案後，警方逾30分鐘才到場，遭質疑警方一度想吃案，才會投訴陳情，所以也派助理陪同被害店家今在7日夜間9點多到宋屋派出所製作筆錄。

對此平鎮警分局表示，民族路某養生館5日深夜及雙福路KTV在7日凌晨，分別發生砸店及槍擊案件，經調查是有幫派背景之21歲鍾姓男子，與該2間店家之負責人有利益糾紛衝突率眾尋仇滋事，案發後立即成立專案小組，並緝捕該名鍾姓男子到案及起出作案槍枝，另掌握其他涉案人員身分，將逐一通知到案說明，以釐清案情。

另有質疑發生槍擊案時，警方延遲到場，警方說，店家於3月7日0時43分向警方報案後，轄區派出所於0時52分到場，並無延遲，亦依規定蒐集證物，本分局特此敘明。

平鎮警分局表示，已全面盤點轄區幫派勢力，對於幫派暴力犯罪除了個案偵查及向上溯源外，並找出其組織賴以維生的行業及據點、強力查緝、斷絕金流，展現警方維護治安決心。

(中時 )