法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特發文指出，保守派億萬富翁、國會議員達梭（Olivier Dassault）今天搭乘直升機卻不幸墜毀身亡，享壽69歲。

達梭是已故法國億萬富翁實業家塞吉．達梭（Serge Dassault）的長子。達梭集團研發生產飆風戰鬥機（Rafale），並掌有國內大報「費加洛報」（Le Figaro）。

法國國會和調查當局消息人士告訴法新社，達梭搭乘的直升機墜毀在法國北部城市杜維爾（Deauville）附近，他在當地時間傍晚6時左右身亡。

馬克宏在推特發文表示：「達梭熱愛法國。他是產業大亨、國會議員…從未停止為我們的國家服務。」

達梭從2002年以來就一直是保守派共和黨（Les Republicains）的國會議員，且根據富比世（Forbes）2020年富豪榜，達梭的財富在全球排第361名。（譯者：陳彥鈞）1100308

(中央社)