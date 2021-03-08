已故金馬影帝柯俊雄的兒子柯鑑育，與資深演員鄭平君的兒子鄭凱，近年繼承父親衣缽進入演藝圈，在首登大銀幕之作《東經北緯》中飾演兄弟。運動細胞相當好的兩人，在片中總是愛互相比較，PK保齡球時卻是一團和氣，當水球國手出身的柯鑑育擊出「STRIKE」，鄭凱還會替他歡呼。

已故三金影帝吳朋奉，在生前最後一部作品《東經北緯》中，飾演海盜後代「顏賢軍」。由於他深信傳說中的海盜船長，在海中埋藏了大量的寶藏，除了自身賣命找尋，也將兩個兒子「顏東經」（柯鑑育飾）與「顏北緯」（鄭凱飾），訓練成默契絕佳的潛水夥伴。

《東經北緯》是已故三金影帝吳朋奉（左）生前最後一部作品，柯鑑育和鄭凱在片中飾演他的兒子。（圖／CATCHPLAY提供）

父子三人原本感情極好，卻隨著成長而逐漸發生變化，對於「寶藏」的定義產生嚴重分歧，東經更在一次意外後憤而離家。父親口中所謂的「寶藏」究竟是什麼？曾經連結這對兄弟感情的大海，是否又能讓東經北緯再次交集？

由內到外 有如雙胞胎

因為一起拍片而培養出好交情的柯鑑育和鄭凱，不僅年紀相仿，又同為天秤座，很了解對方的個性怪癖，體型身高也差不多，讓他們直呼「太意外」。

同為星二代的兩人不僅身高體型相似，連星座都一樣，彼此非常了解對方。（圖／林士傑攝）

在保齡球館PK時，不見兩人互相較勁，鄭凱還說：「為什麼要？好無聊喔！」果然，當柯鑑育擊出漂亮的「STRIKE」時，鄭凱總是真心地替他歡呼，只有小小感嘆：「柯鑑育很隨和，適應力很強，和工作人員處得特別好，我常常都是一個人待在角落的。」

電影殺青 角色難抽離

除了有著類似的內、外在條件，柯鑑育和鄭凱同樣都是「星二代」。被問到演藝圈中的偶像，他們不約而同地想起了爸爸，身為已故巨星柯俊雄之子的柯鑑育說：「如果問我最想對戲的對象，一定會是我爸！因為我跟他其實沒有太多話可說，但我相信回歸到工作上，我們一定會有很多拍戲的話題。」鄭凱談起出道近四十年的老爸鄭平君，則表示：「我從他身上學到最多的就是『毅力』，他對於想要做的事情，一定會做到最好，他懂的也很多。」

為《東經北緯》獻唱主題曲的動力火車，特別現身首映會替兩位男主角打氣。（圖／CATCHPLAY提供）

拍攝《東經北緯》時，兩人與大海為伍二十八天，幾乎與世隔絕，鄭凱表示殺青後從南部回到台北，竟陷入前所未有的低潮，「那時極度沒有自信，連媽媽都覺得我很怪，因為我習慣在南部不用穿衣服的氛圍，回到台北還是這樣做，現在想起來很好笑。」柯鑑育也說：「我拍完也覺得很空虛，心情有點落寞，但我適應力很強，大約兩、三個星期就徹底從戲中走出來了。」

柯鑑育和鄭凱因為拍攝《東經北緯》愛上大海，還考取潛水教練的執照。（圖／CATCHPLAY提供）

(中時新聞網)