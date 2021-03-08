台塑集團表示，美國路州石化一貫佈局受制美國新冠疫情惡化，計畫進度被迫停滯。考量疫後興建工人招募、防疫措施規劃等諸多變數，工資也面臨調漲問題，成本（投資額）恐再度拉高，將以謹慎掌控總投資成本風險為推動進度之首要原則；亦即不急著要以追求儘速興建完工為目標。

不過，台塑美國今年雖遭逢暴風雪停工事故，目前PP、VCM及PVC等廠已開車，其餘各廠預計3月中旬以前復工。後續在擴建新產已完工就位、石化行情隨景氣持續增溫下，營運、收益動能可望逐步復甦、提振。

台塑集團美國路州一貫化投資案環評許可證已取得，原擬2020年第三季進行建造工程，預計一期投資於2024～2026年陸續完工投產；銷售目標市場以大西洋區（中南美洲、歐洲及非洲等）為主，亞洲為輔。

不料，美國新冠疫情惡化、未歇，導致路州投資進度被迫暫停，只能靜待美國疫情趨緩、政策禁令解除，加以重新評估、調整規劃。

台塑集團透露，台塑化主導的路州石化一貫佈局最初評估投資額94億美元；惟受制相關程序執行時程遞延，投資額墊高破百億元。新冠疫情後，又增添興建工人、防疫措施規劃等諸多變數，工資也面臨調漲問題，成本（投資額）恐再度拉高。為此，集團將以謹慎掌控總投資成本風險為後續進度推動之首要原則，亦即不急著要以追求儘速興建完工為目標。

此外，2月中強烈暴風雪侵襲美國德州及路州，超過7成石化廠被迫停工至少2～3周，乙烯、丙烯及其下游衍生物（PE、PP、PVC、AE及AN等）生產幾乎停擺，多家同業對外宣布不可抗力，減量供貨並停止出口，造成以往美國出口市場如南美洲、歐洲及亞洲等地之石化原料短缺，價格大漲。雖然天氣回暖，但石化廠仍需待完成檢查及修復後，才能重啟產線，市場預估短期內美國出口量無法完全恢復，第2季全球石化原料供需緊張，價格看漲。

台塑集團指出，伴隨新冠疫苗接種推進，全球經濟解封持續復甦，原油及石化需求回升，有利集團兩岸、美國石化基地營運動能活絡推進。其中，台塑斥資8億美元的大陸寧波年產60萬噸丙烷脫氫（PDH）廠新建工程，可望在9月完工，更將有利寧波石化基地成本競爭條件升級。

(工商 )