據《你好台灣網》報導，大陸全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周接表示， 「 『台獨』勢力破壞兩岸的交流合作，破壞兩岸同胞的共同的利益，破壞我們中華民族復興的偉大進程，遲早會受到歷史和人民的審判。」

3月5日，十三屆全國人大四次會議在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。報告中明確指出，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

「這表明瞭我們對『台獨』零容忍，絕對不允許有任何分裂祖國的行為來破壞兩岸關係和平發展。」楊毅周說，把反對和遏制「台獨」放在這麼重要的位置，說明「台獨」是影響當前兩岸關係發展的最大威脅，也是對中華民族偉大復興最大的挑戰之一。

楊毅周表示，當前，「台獨」分裂勢力十分猖狂，不斷的推動漸進式「台獨」、法理「台獨」、文化「台獨」，損害了兩岸同胞的利益，損害了中華民族的利益。

台籍港區全國政協委員凌友詩表示，「台當局頻頻介入香港事務、勾結『港獨』勢力，操弄『反中亂港』，沆瀣一氣分裂祖國的行為，我認為出台一部《國家統一法》十分必要，島內目前的種種『台獨』行為，《反國家分裂法》並沒有相關的懲罰細則，『台獨』勢力分裂祖國日益猖獗，隱患嚴重。」

對於網路上一直熱議的「台獨分子清單」，凌友詩認為，制定「清單」的範圍應該廣泛一些，對兩岸關係發展，阻礙祖國統一的「台獨」行為，都應該被列入「台獨分子清單」。

台籍全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝表示，「『愛國者治港』對完善港區選舉制度，在反『獨』促統方面具有重要意義。」國家可以總結《香港國安法》的成功經驗，通過修訂和完善《反分裂國家法》，制訂有關涉台的國家安全法，依法反擊和管控「台獨」，牢牢掌握兩岸關係的主動權，推動兩岸統一的歷史進程。

(中時 )