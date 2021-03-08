面對立法院3月的修憲大戲，民進黨宣示「玩真的」，然而看似工程浩大的修憲案中，卻隻字未提憲政體制要採總統制或內閣制，也未解決「增減立委席次」、「立委選舉票票不等值」等爭議，就連總統蔡英文第一任期宣示的司法改革，也束之高閣。

事實上，民進黨的主要目標，只是鎖定朝野已有共識的「18歲參政權」，並力拚在本屆會期完成，預計明年初送出修憲案，與2022年縣市長大選合併舉行。泛綠人士痛批，民進黨同意下修參政權，純粹是為了討好年輕人，這個「大選綁公投」的謀略，分明就是「玩假的」！而且藻礁公投連署結果顯示，年輕人未必「這麼好騙」。

「修憲」是立法院本會期的重頭戲，綠營方面，由身兼民進黨主席的總統蔡英文領軍，總統府、行政院、民進黨及立院黨團成立「憲改小組」，成員除了民進黨前主席姚嘉文、立院黨團總召柯建銘、黨團幹事長劉世芳、黨團書記長羅致政等人，民進黨智庫「新境界文教基金會」執行長邱義仁也名列成員名單第一位，未來將會提出民進黨版的修憲案。

蔡英文多次公開宣示會修憲，且立法院預計於本會期著手處理修憲案，但民進黨的黨版修憲內容迄今未成形。（圖／黃耀徵攝）

對此，民進黨祕書長林錫耀直白地說：「憲改是很重大的事，黨一定要有立場，要形成黨版的憲改方案，並與2022年底的（縣市長）大選一起投。」

此外，柯建銘語帶玄機地老實指出，修憲的門檻高，因此必須仔細評估，「哪些議題可以『成功推動』，哪些問題屬於『理念闡述』。」他認為，透過公民投票來複決修憲案，如果沒有併大選，絕對不會成功，即使像18歲公民權這項有高度共識的提案，就算綁大選，需要超過960萬票的高門檻，也必須朝野高度動員才有可能通過。

雖然至今民進黨版的修憲內容尚未成形，然而早在2月間，民進黨籍立法院長游錫堃就確定修憲時程，明白表示修憲案將在2022年3月前完成三讀，與同年11月縣市長選舉一同舉行，目前立院已有超過40件修憲提案，「各黨有共識的只有18歲公民權，站在國會議長立場，會盡力和四個黨團及其他委員共同推動，讓18歲公民權能順利通過。」

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(中時新聞網)