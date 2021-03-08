民進黨成立「憲改小組」，事實上，民進黨的主要目標，只是鎖定朝野已有共識的「18歲參政權」，並力拚在本屆會期完成，預計明年初送出修憲案，與2022年縣市長大選合併舉行。泛綠人士痛批，民進黨同意下修參政權，純粹是為了討好年輕人、拉高他們的投票率，這個「大選綁公投」的謀略，分明就是「玩假的」！而且藻礁公投連署結果顯示，年輕人未必「這麼好騙」。

針對民進黨的修憲時程，獨派的東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒砲轟，「這些人（民進黨決策者）是滿邪惡的，我們一般是『公投綁大選』，民進黨這次反過來搞個『大選綁公投』。」他說，萊豬事件和防疫作為反反覆覆，形塑出對民進黨不利的氛圍，為了挽救危急的選情，民進黨再度故技重施試圖突圍。

施正鋒痛批，上次九合一選舉民進黨把敗選原因怪罪給公投，於是硬把公投與大選脫勾，現又突然要綁在一起，「只要對他有利，就要硬幹」。（圖／鄭清元攝）

再者，施正鋒指出，前總統陳水扁（阿扁）在2004年競選連任時，民進黨在投票前一個月提出「是否支持要求中國大陸撤除對台飛彈」和「是否支持兩岸和談」兩項公投，阿扁並慷慨陳詞地聲稱「公投比他是否當選還重要」，最後阿扁順利連任，兩項公投卻未過關，當時阿扁的選戰就是由邱義仁負責操盤。「民進黨是選舉黨，選票就是答案，再現實不過。」邱義仁被譽為民進黨的選舉軍師，當年這句名言仍迴盪耳際，令人印象深刻。

施正鋒還狠批，2018年縣市長選舉合併舉辦的公投案，議題並不具高度政治性，民進黨卻把敗選原因怪罪給公投，硬是要把公投與大選脫鉤，現在突然又要「大選綁公投」，「只要對自己有利，就要硬幹，真是不要臉，我倒真想看看，到時候他們（民進黨）要如何講一個道理出來？修憲案只是充滿了短期政治利益的算計，完全不是長治久安的政策，小英現在毫不客氣，連假都不假了。」

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(中時新聞網)