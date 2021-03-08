針對民進黨的修憲時程，獨派的東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒砲轟，「這些人（民進黨決策者）是滿邪惡的，我們一般是『公投綁大選』，民進黨這次反過來搞個『大選綁公投』。」

面對施正鋒的砲火，一名不願具名的綠營人士附和表示，對於2022年縣市長大選，民進黨的確有些焦慮，因為目前藍營執政縣市版圖較大，萊豬議題也還在悶燒，加上「抗中牌」在地方縣市長及議員的選舉中，效果非常有限，黨中央當然要利用一些議題來幫助選情。

台灣維新黨總召蘇煥智說，民進黨如果真有誠意要修憲，可以從司法改革著手。（圖／黃耀徵攝）

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智透露，蔡英文是一位沒有「Mission」（使命感）的人，她的政治性格是「By Order」（奉命），社會輿論怎麼吹，她就怎麼做；蔡英文以前是「中華民國派」，最近就成為「台派」，而她先前除了承諾年金改革實施了之外，還有司法改革、改善選舉制度等政見，至今沒有一項完成，很多甚至都還沒開始做。

蘇煥智認為，民進黨如果真有誠意要修憲，可以從政治性較低的司法改革著手，這也是蔡英文長期以來的競選承諾。「全世界的民主國家中，沒有用考績與任命控制法官的司法院，應該要修憲廢除司法院，改為獨立的委員會，才能確保司法獨立，但現在司法院在執政者手裡，很難要求掌權者放棄。」他無奈感嘆，台灣當年抄襲法國的制度，搞出一個「超級總統制」，導致政府運作多頭馬車，這項修憲方向應該也比下修公民權更急迫。

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(中時新聞網)