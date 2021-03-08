「國會選舉制度造成藍綠對立，但民進黨很樂見這種結果。」蘇煥智說，多年前，蔡英文就宣示要解決國會選舉「票票不等值」的問題，至今卻毫無下文；目前的選舉制度造成立委「地方服務化」，而且壓縮小黨的生存空間，每次一到選舉，只要操作意識形態，社會就會再次陷入藍綠對立的惡性循環，這種制度只對民進黨及國民黨有利，讓兩大黨容易進行選舉操作。

我國立委選舉採「單一選區兩票制」，一張票投給各選區候選人，另一張票則投給政黨（不分區），然而因選區劃分方式不一，且一選區僅有一人能當選，不同選區立委當選所需票數差異極大，造成選票「價值」不同。另外，如果甲政黨候選人在每個選區都以些微票數勝過乙政黨，各選區立委仍由甲政黨當選。但因區域立委席次分配無法反映民意對政黨的實際支持度，因此各政黨還能依政黨得票數，分配不分區立委席次，以政黨得票數修正民意上的差距。

珍愛藻礁公投從原本不受重視，歷經抹紅、抹藍後反而快速完成第二階段連署。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁臉書）

然而，若丙政黨的政黨得票數無法超越所有政黨總得票數5％的最低門檻，丙政黨的得票數將全部不被計入，無法參與分配不分區立委席次，不分區立委席次便由甲、乙政黨共同瓜分。蘇煥智指出，目前的制度壓縮小黨生存空間，扼殺台灣政治光譜的多元性。

台灣民意基金會董事長游盈隆則說，三月啟動的修憲工程，本來可以是民進黨政府的王牌，但因為蔡英文投鼠忌器，在「不挑釁、不冒進」的兩不原則下，也可能虎頭蛇尾、不了了之，徒然被看破手腳而已。

2022年縣市長選舉距今愈來愈近，民進黨定下「保7再搶5」的大方向，再試圖以「18歲公民權」拉攏年輕人出來投票，企圖拉抬綠營得票率，然而卻被網紅和大學生掀起的「珍愛藻礁公投」氣勢逆襲，再加上綠營民代和側翼幫倒忙，相信有不少年輕人已看破民進黨「大選綁公投」的陽謀。

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(中時新聞網)