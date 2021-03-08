台北市內湖往汐止五指山方向，沿路兩旁不少休閒農場，吸引不少民眾前往觀光休閒，但其中有一處上千坪的「向日有機農場」卻與眾不同，它是戒毒重生者的中途之家，10年來已經有上百名染毒者，在農場重新迎向陽光，成功返回社會，而這一切的幕後最大功臣，都是來自為重生者栽下心靈種子的方婕寧老師。

2019年，在台灣電影《樂園》扮演毒蟲的男主角「原騰」，獲頒上海電影節亞洲新人獎中的最佳男主角，也使得《樂園》這部電影備受矚目，《樂園》是一部由真人真事的故事改編而來，由王識賢扮演「向日有機農場」主人「華哥」許有勝（55歲），因吸毒敗掉億元家產，眼見女兒將步其後塵而展開自我救贖，最後逆轉勝，不僅戒毒成功，還發宏願與企業家吳曜宗及一群學佛法的師兄姐開設農場，協助戒毒更生人重返社會。

說來諷刺，向日農場這塊占地上千坪的土地過去就是許有勝私人所有，因為吸毒才敗光，輾轉到了吳曜宗手上，現在是無償租用。本刊在2月初造訪當天，農場帶著微微涼意，但農場內被稱為「夥伴」的戒毒更生人早就開始按表操課，從事一天的農作與勞動。頂著小平頭、兩眼炯炯有神的許有勝正在教導夥伴如何做農作，好讓大夥從農作中遠離毒品的誘惑。

「有一天我突然發現我好像當兵時的班長，班長雖然下命令，但阿兵哥不一定會聽。」許有勝說，他與夥伴們溝通時很怕硬碰硬會讓夥伴排斥，不敢跟他說心裡話。直到有一次，他遇到一位到農場參訪的女子方婕寧與夥伴互動良好，經過對談，她願意以輔導員身分到農場幫助夥伴離開毒品。

許有勝的成功戒毒故事被拍成電影《樂園》，男主角「原騰」還獲頒2019年上海電影節亞洲新人獎中的最佳男主角。（圖／報系資料照）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)