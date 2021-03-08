戒毒成功的許有勝在內湖往汐止五指出道路旁，開創「向日有機農場」協助其他染毒者戒毒。許有勝擔心自己教導過於剛硬，找到性格柔和又擅長園藝的方婕寧從旁啟發染毒者了解生命並找回自信，在農場為重返社會做準備。

在農場戒毒者都被稱為夥伴，而這些夥伴口中的「方老師」方婕寧（45歲），是中山大學企管系畢業，曾在宏碁、緯創及華碩電腦等公司擔任過工程師、採購人員，思維邏輯清楚，說話有條理，尤其是柔和帶磁性的嗓音，讓她變成與夥伴的溝通高手。

方老師說，她是嘉義中埔佃農的女兒，自小家境清寒，父母供她與妹妹唸書改變了命運。雖然一度有百萬年薪收入，但她發覺這一切不是她此生最想做的事，「我的夢想是到偏鄉、山上教育小孩，幫孩子們走出貧窮」。她和朋友到向日農場後發現，農場做的事就像到山上及偏鄉一樣，不同的是，要教育的是「特別的孩子」，

因吸毒進出監獄多次的「阿輝」，在方婕寧的循循善誘下找到栽花植草的潛能。（圖／讀者提供）

方老師表示，日本有一部著名漫畫《家栽之人》，主要描述家事裁判所法官「桑田義雄」的故事，這位法官非常喜歡植物，在處理少年案件時，常從植物身上得到靈感，在法庭上作出判決。

由於方老師對植物有著過目不忘的本事，她離開電腦公司後，曾學過園藝、景觀設計等，還拿到美國ISA認證的樹藝師，也去海岸造林，在沙灘上種樹，防護台灣海岸線。「我看過這部漫畫，於是就用園藝專長與農場夥伴交心，從種花草培養夥伴自信，了解生命可貴，進而擁抱親情，拒絕毒品。」

一位年近半百的夥伴說，方老師常在園藝栽種過程中，用植栽花草的原理鼓勵他們如何去把事情做好，他也自我期許：「我離開農場後，想要去做長照工作」。農場的總舖師寶姐到農場已經工作7年多，她說「農場以前像田地，方老師來了後，變得像花園，看了就很舒服」。

方老師說，向日有機農場是個大家庭，每個人都扮演好自己的角色，為的就是幫助更生人重返社會。其實「透過幫助別人，也可以看到自己的不足」她只是協助更生人在他們的心中埋下良善的種子，離開農場後能往好的方向走。

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(中時新聞網)