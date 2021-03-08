位於內湖往汐止五指出道路旁的向日有機農場，不只是民眾休閒好去處，還是協助染毒者戒毒的聖地，10年來已有上百名染毒者從農場重返社會，而用園藝教授蒔花種草改變夥伴（染毒者）心性的方婕寧在農場內扮演關鍵角色。

兩年前的母親節前夕，被稱方老師的方婕寧來農場的第一堂課，就要夥伴們在花盆內栽種蘭花送給母親做為賀禮，有夥伴沉默不吭聲，向方老師說「我沒看過媽媽」、「我是阿公帶大的」。

方老師發現後決定，透過園藝與夥伴接觸，展開母性特有的心靈對話，雙管齊下，堅強夥伴對抗毒品誘惑的力量。「蘭花梗很脆弱，稍一不慎就會折斷。」透過引導式的教學，所有夥伴小心翼翼的栽種蘭花，眼神散發出的溫柔眼神令許有勝感到不可思議。

其中，40多歲的阿輝剛到農場時，整天帶著口罩，從未正眼瞧人，說話總是「嗯」、「喔」，冷漠到讓人不知所措。但阿輝接觸園藝1年多，現在會主動拿下口罩，還會微笑迎人，與農場客人打招呼，蹲下來跟小朋友講話。「從冷漠到關心就是很大的轉變。」農場的玫瑰也在阿輝悉心照料下，一朵朵綻放到讓人驚艷無比。方老師驕傲的說。

方婕寧對植物特有感情，不僅有樹藝師、園藝等證照，透過教授園藝不但改變戒毒者生活態度，也開啟重返社會之門。（圖／馬景平攝）

方老師回憶，她剛到農場時，有個全身刺青的小男孩阿偉（化名），每天扳著臉，話也不多，她以為阿偉對她有敵意。但突然有一天，阿偉突然告訴方老師「妳種的繡球花開了」。讓方老師非常高興。

方老師說，家住北部的阿偉長得很帥，父親因為沾上毒品進出監獄多次，由阿公將他帶大，媽媽因為受不了吸毒後的父親屢次家暴，在他小二時離家出走。阿偉到農場尋求重生後，有次休假時從臉書聯繫到母親，才知道母親已經改嫁。

已經7、8年沒見到母親的阿偉，最大的奢望就是再聽到母親的聲音，去年春節前夕，阿偉每天到農場的智慧亭向菩薩祈求能與母親說一次話，沒想到奇蹟果真發生。阿偉去年除夕回家圍爐時，睡夢中依稀聽到手機響，翌日回撥電話時，電話那頭傳來女人的啜泣聲。

阿偉哭著說「妳是媽媽，我知道妳有苦衷，妳有新的家庭，還生了一個妹妹，沒事的，我只是要知道妳好好的。」阿偉後來也如願見到母親，還拿在農場賺的錢打了一條金手鍊給母親當見面禮，如今的阿偉在擔任高壓電塔工，開創屬於他的嶄新人生。

向日有機農場開創至今已經10年，成功的例子不少，但也有無法融入農場生活偷偷跑掉的，甚至有些因為無法承受壓力，最後因吸毒過量而暴斃，還有夥伴雖然結業，但卻因為害怕返回社會而不敢離開。

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(中時新聞網)