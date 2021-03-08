籃網球星厄文(Kyrie Irving)又要被罰款了，他無故缺席明星賽前的視訊記者會，他在美國時間7日上午11時10分(台灣時間8日凌晨)安排有記者會，但他逾時5分鐘之後才通知媒體他不參加了。NBA將會調查厄文缺席的原因，並予以懲處，厄文先前為此被罰過25000美元。

今年的明星賽周末縮減為一日行程，24位參賽球星於周六晚間才匯集，並於周日中午前開始接受媒體訪問。厄文從季初就槓上運動媒體，採取不合作態度，還擅自請假缺陣，荒唐行徑一籮筐。聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)前日又否定厄文想要更換logo人物的請求，現在厄文缺席記者會並不意外，他若乖乖出席記者會反而才是新聞。

厄文曾說自己肩負重任，會透過場內、場外的實際行動來發聲。這點罰款他根本不在乎，還聲明表示那幾萬元就讓NBA拿去濟貧就好了。上個月某場例行賽，厄文帶了一支「祈禱仗」出場，是北美洲原住民用來跟靈界獻祭與祈求的工具。更早之前還有燒鼠尾草的怪招，那也被視為他仿效原住民的行為，畢竟他母親有一點原民血統。

幾天前厄文又在推特打啞謎，呼籲歐美人收回自己的謊言，因為受上帝庇佑的「原始人民」要回歸了，似乎在原住民議題方面愈陷愈深。無論如何，球迷還是很喜歡他，這是他第7次入選明星賽，並且在騎士、塞爾提克、籃網3支球隊都入選過明星賽。

(中時新聞網)