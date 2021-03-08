高雄大樹區九曲堂火車站旁的土地公廟昨（7日）傍晚驚傳槍擊案，方姓嫌犯與簡姓前妻因情感問題發生口角後，方嫌竟持槍朝前妻開槍，前妻的劉姓與吳姓友人上前阻止，不幸中彈倒地，送醫搶救後不治。對此，國民黨高雄市議員李雅靜表示，「高雄真的有這麼多黑槍嗎？難道高雄只剩我沒有槍嗎」？

李雅靜昨（7日）在臉書發文表示，她非常納悶，「高雄真的有這麼多黑槍嗎？難道高雄只剩我沒有槍嗎」？李更進一步指出，警察局長頻繁更換，治安卻是每況愈下，高雄到底怎麼了？高雄市的治安狀況確實令人憂心，今年至今短短兩個多月，高雄市發生17件重大刑案勇奪六都之冠，其中有搶奪案件6件、強盜案4起、重大竊盜3件、殺人2件，槍擊與強制性交各1件，更在前不久發生網紅在舞廳前遭砍傷事件震驚全國。

警政署在1月中發布黃明昭局長從刑事局長轉任高雄市警察局長，李靜雅原先期待，能藉由黃明昭的刑事專才無縫接軌，徹底整頓改善高雄市治安狀況，沒想到，刑案還是一樣無縫接軌的發生，黃明昭的整頓速度依然跟不上刑案的發生速度，高雄的治安令人擔憂。

李雅靜認為，治安首重「預防」及「遏阻」，有效的預防、降低犯罪率才是根本，而不是將時間浪費在表面功夫上。她拜託黃明昭針對重大刑案如何預防、社區治安防護網建立，多加著墨、多用點心，不要整天浪費心思調查基層員警用什麼品牌的手機，更不要整天想方設法的做面子政績，要求各分局成立「環境督導小組」，難道要求員警整天打掃環境，將辦公廳舍整理的美輪美奐比拚治安改善更重要嗎？

對於黃明昭親自帶隊進行「護童專案」，李雅靜直言，高雄市的「護童專案」在全市基層員警努力下，原本就做得不錯，黃明昭這樣做「大材小用了」，實在沒有必要，很顯然黃明昭還沒進入狀況。她希望黃明昭不要如同外界傳言是來高雄過水準備升官的，要升官也要有所作為，期盼黃能積極任事，積極作為，徹底改善高雄治安狀況。

(中時新聞網)