今年是湖人球星詹姆斯(LeBron James)生涯第17次入選全明星賽，聯盟史上僅次於「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的19次，以及「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)的18次。其實詹姆斯生涯只有2004年菜鳥球季未入選明星賽，他對此耿耿於懷。

詹姆斯本周向美媒《The Athletic》表示：「我還是有點不爽，但總算放下了。」雖然日後以小前鋒聞名於世，詹姆斯在菜鳥球季卻是打得分後衛，該年明星賽票選他被擺在東區後衛的位置，輸給了「戰神」艾佛森(Allen Iverson)、麥葛雷迪(Tracy McGrady)、奇德(Jason Kidd)。那3位前輩如今都已是名人堂成員。

問題在於詹姆斯也沒入選替補球員，當時是由東區的教練投票選出，並且有限定位置，後衛部分是由皮爾斯(Paul Pierce)、奇德、戴維斯(Baron Davis)、瑞德(Michael Redd)選上。詹姆斯最後只好和韋德(Dwyane Wade)、安森尼(Carmelo Anthony)、波許(Chris Bosh)組隊參加明日之星比賽，那場也被公認為歷屆最精彩的一次明日之星。

當年入選替補的前鋒亞泰斯特(Ron Artest)也聲援詹姆斯，「他第一場對上我就砍了25分，我不能說他沒資格入選。我當時覺得這真是瘋狂，我是聯盟最好的鋒線一對一防守者，他卻讓我失了這麼多分。」亞泰斯特10年前改名為「世界和平」，去年合併妻子的姓再改名為「山帝佛亞泰斯特(Metta Sandiford-Artest)」。

布萊恩的菜鳥球季也未入選明星賽，另一次是碰到1999年罷工封館事件，其餘球季全數入選。賈霸20年生涯只有在1978年那一屆沒選上，他因為在例行賽開幕戰扁人而弄傷手骨，但他也打碎了對方的下顎(賈霸是李小龍徒弟)，雖逃過禁賽但就沒有明星賽可打。

(中時新聞網)