(10：01更新)由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，氣象局於早上9點50分解除新北市、基隆市大雨特報。

中央氣象局發布基隆市、新北市2縣市大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生機率。氣象達人彭啟明表示，本周有2波冷空氣報到，今天到周三東北部持續有短暫雨，北部、東部陰沉偶陣雨，桃園以南穩定晴朗，周四、五天氣回溫轉晴後，周五晚上到周末另一波東北季風接近，預期這波水氣可能會不斷有些小系統發展。

彭啟明今天在臉書表示，上周六(6日)鋒面通過北台灣，是今年春季第一波較有規模的鋒面接近，彰化以北的西北部到東北角都有明顯雨勢，北部水庫都略有進帳，不過雨勢還是東北角較多，有超過100多毫米，其他平地約40至60毫米，南部沒有進帳，還是要節約用水，下一波較有規模的降雨還要再等等。

彭啟明表示，今天到周三受東北季風影響，東北部持續有短暫陣雨，宜蘭、花蓮也有局部短暫陣雨，北部、東半部較為陰沉偶雨，桃園以南穩定晴朗，南北天氣差距非常大。周四、周五兩天天氣顯著回溫轉晴，東半部雲量較多，西半部晴朗穩定。

彭啟明表示，本周第2波變天時間在周五晚到周日，另外一波東北風再接近，預期這波水氣不如上周六那一波，但仍要留意大陸南方擾動的變化，不斷有些小系統發展東移，天氣變動度很高，常常會有大幅修正，這周大致上變動度減少，但仍要留意觀察，預計下周一東北風減弱，天氣回溫。

(中時新聞網)