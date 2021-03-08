小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（8日）財經重點。

【1】蘋果A15 台積提前6月量產

蘋果iPhone 12系列銷售持續暢旺，搭載首款Apple Silicon的13吋MacBook Air及MacBook Pro出貨強勁，不過，蘋果近期已開始著手進行例行性年度產品線轉換，第二季釋出的晶圓代工訂單進入季節性調整，其中委由台積電5奈米代工的訂單約較第一季減少10％。不過，蘋果iPhone 13搭載的A15應用處理器提前到6月量產，法人預期台積電第二季營收表現可望與第一季持平。

【2】15檔三強護體 攻守兼備

台股3月行情波動加劇，法人預期，指數修正期間來回震盪難免，操作上建議選股不選市，篩選2月營收成長、三大法人買超及股價守穩月線之上，集結三大正向條件等條件的個股共有TPK-KY（3673）、大田（8924）等15檔，表現進可攻、退可守。

【3】大廠轉進DDR5 DRAM缺更凶

英特爾及超微將在下半年推出支援DDR5處理器平台，三大DRAM廠已正式啟動DDR5產品線轉換。由於DDR5內建錯誤校正編碼（ECC）運算核心，相同製程及相同容量的DDR5晶片尺寸較DDR4增加20％，加上支援ECC功能DDR5模組搭載DRAM顆粒數將較DDR4模組增加1顆，等於DDR5的產品線轉換將造成DRAM廠產能自然減損逾30％。

【4】去年EPS新高股 41檔鼠你最強

距離年報公布進入倒數階段，台達化（1309）、台積電（2330）、聯詠（3034）等指標股屢傳捷報，截至5日止合計41檔個股去年EPS（每股盈餘）創新高，半導體為重頭戲，其中34檔公布股利水準，聯陽（3014）、中鋼構（2013）及台達化（1309）等12檔現金殖利率逾5％，鈔票鼠不完。

【5】貨櫃船運 Q1賺翻、Q2會更賺

全球蔓延的港口壅塞問題、美國零售業處於歷史新低的庫存，加上5月開始運價翻倍的美國線新年度長約，業界最新觀察認為，貨櫃船公司今年首季獲利可望較去年第四季倍增，第二季獲利會與第一季相當，甚或更高。

(中時新聞網)