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Domantas Sabonis wins #TacoBellSkills by defeating Nikola Vucevic in the final round! pic.twitter.com/YwxJjZQxhc — NBA (@NBA) March 8, 2021

沒想到今年亞特蘭大全明星賽率先登場的技術挑戰賽，最後竟由兩名長人進行最終對決！溜馬前鋒沙波尼斯爆冷在8日的技術挑戰賽決戰，擊敗同是內線長人的魔術中鋒武切維奇奪冠，這是最近6年技術挑戰賽當中第4次由內線長人摘冠。

今年技術挑戰賽率先登場的是，溜馬前鋒沙波尼斯對上尼克前鋒蘭道爾，沙波尼斯以一路領先之姿，更在最後的三分球投射第一次就命中順利晉級；接著換成魔術中鋒武切維奇對上拓荒者前鋒柯文頓，武切維奇也以一路領先姿態成功晉級。

接著換成沙波尼斯碰上首輪輪空的獨行俠後衛東契奇，這次沙波尼斯更以無失誤完美擊敗東契奇；然後武切維奇對上太陽後衛保羅，兩人競爭相當激烈，幾乎同時來到最後的三分投射位置，但武切維奇最後仍然驚險率先投進三分球晉級。

沙波尼斯與武切維奇兩人最終對決之前，還在場邊談笑風聲，等到正式開始，兩人卻互不相讓，直到最後的三分投射，沙波尼斯終於搶先在第3次出手命中，爆冷拿下今年技術挑戰賽冠軍，讓他不禁握拳慶賀，畢竟真的沒人想到他可奪冠。

(中時 )