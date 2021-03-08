沒想到今年亞特蘭大全明星賽率先登場的技術挑戰賽，最後竟由兩名長人進行最終對決！溜馬前鋒沙波尼斯爆冷在8日的技術挑戰賽決戰，擊敗同是內線長人的魔術中鋒武切維奇奪冠，這是最近6年技術挑戰賽當中第4次由內線長人摘冠。
今年技術挑戰賽率先登場的是，溜馬前鋒沙波尼斯對上尼克前鋒蘭道爾，沙波尼斯以一路領先之姿，更在最後的三分球投射第一次就命中順利晉級；接著換成魔術中鋒武切維奇對上拓荒者前鋒柯文頓，武切維奇也以一路領先姿態成功晉級。
接著換成沙波尼斯碰上首輪輪空的獨行俠後衛東契奇，這次沙波尼斯更以無失誤完美擊敗東契奇；然後武切維奇對上太陽後衛保羅，兩人競爭相當激烈，幾乎同時來到最後的三分投射位置，但武切維奇最後仍然驚險率先投進三分球晉級。
沙波尼斯與武切維奇兩人最終對決之前，還在場邊談笑風聲，等到正式開始，兩人卻互不相讓，直到最後的三分投射，沙波尼斯終於搶先在第3次出手命中，爆冷拿下今年技術挑戰賽冠軍，讓他不禁握拳慶賀，畢竟真的沒人想到他可奪冠。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。