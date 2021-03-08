通膨不是問題 美債息仍處歷史低點

儘管美國債息飆升使華爾街股市陷入動盪，並撼動全球股市，但部分市場人士相信聯準會不至於很快就出手遏阻通膨升高，且與過去相比，目前美國債息也仍處於低檔。

法國興業全球外匯策略部門主管Kit Juckes表示，債市「糾察隊」可以喊出所有他們想要的，但目前而言，聯準會並不打算扭轉政策。如果債市變得脫序到足以引發信貸利差持續擴大，也許情況會出現變化，但這還沒有發生。他並表示，目前的整體局勢是被高估的股市，其實比債券殖利率略升風險更大。

美國公債殖利率飆升不利於漲多的科技股，使近來華爾街股市飽受壓力。Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey曾表示，科技股估價已處於歷史高檔，「因此你會看到賣壓湧現，尤其是在那斯達克與科技股等估價較高的地方」。

路透社出具分析報告指出，即使最近公債殖利率揚升，但其實仍接近於歷史低點，經通膨調整後之實質利率接近於零，意味著當前金融環境仍十分寬鬆、借貸成本低廉，而根據芝加哥聯準銀行金融狀況指數與聖路易斯聯準銀行金融壓力指數，目前也幾乎沒有跡象顯示債市湧現「真正的恐慌」。

報告亦指出，央行最注意的並非債券殖利率突然揚升，而是債息突然急跌，這是資金急於避險、湧向債市的訊號。整體而言，雖然聯準會已經注意到債市的波動，但就如同鮑爾所說，聯準會在一段長時間內無意調整利率或購債計畫，將靜待債市這一波的「發作」過去。

Eisler Capital總經研究部門主管Francesco Garzarelli表示，聯準會對美國經濟的預測顯示通膨在經歷今年的一陣突升之後，將在2022年回落到原本設定的目標內，而在聯準會開始收緊政策之前，美國就業市場必須變得非常火熱，且要以比我們過去所見到的更全面的方式復甦。

他表示，現在殖利率曲線趨於陡峭，與聯準會順應發布的數據、而非依據預測進行操作的政策框架一致，尤其是在考慮到疫苗接種與財政激勵措施的正面消息時。

聯準會此前已提及其前瞻指引，並承諾在帶領經濟走出疫情危機時將考慮指標數據。在2020年12月的貨幣政策會議上，聯準會決策委員會17名官員全數認同2021年利率將維持於近零水準，只有一位決策官員預期2022年升息，《國際經濟》《國際金融》《亞股》而認為在2023年底升息的決策官員也僅有5位。

JFD Bank資深市場分析師Charalambos Pissouros表示，聯準會願意讓通膨率在一段時間內升破2%，且未來通膨可望穩定下來，因此我們認為在可預見的未來，對高通膨的擔憂將減輕，這可能帶動股票與其他風險型資產反彈。而由於會有更多跡象顯示聯準會維持寬鬆政策的時間可能比先前預期更長，因此美元可能面臨賣壓。

Santa Lucia Asset Management投資長James Morton則表示，如果美國的通膨率與殖利率繼續上揚，聯準會是有可能在近期扭轉政策，畢竟美國政府是最大債務國，負擔不起利率走高。

美國財政部長葉倫上周五表示，美國長期公債殖利率上漲反映的是經濟將更為強勁的預期，不代表市場認為通膨將升破央行的2%目標，但如果通膨真的構成威脅，或通過1.9兆美元紓困振興方案將進一步帶動通膨升溫，聯準會也有因應對策。這位聯準會前任主席並再度向國會喊話，呼籲立法者採取大膽的財政措施，她表示，雖然美國2月非農就業大幅增長，但即使拜登的1.9兆美元激勵方案上路，美國也還需要兩年時間、也就是到明年底才能實現充分就業。(2-2)

(時報資訊)