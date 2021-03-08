近來，全球各地飽受極端天氣變化迫害中，故海運煤炭後市還是不看淡保持樂觀，但從各方面觀察，其價格已開始走緩。至於中國大陸與澳洲政府的角力之爭，也影響到煤炭貿易商以往進貨方式。不過，政治力操作到底能不能扭轉市場供需機制，這恐怕還有待商榷。

前身為路透社擁有，但現今為倫敦證交所集團旗下的財經數據中心Refinitiv預估，2月亞洲海運煤炭總進口量，包括火力發電廠與煉鋼所需之焦煤為6559萬噸，遠低於元月的8071萬噸。根據統計，2021年2月卻出現年減15％現象，比元月年減5.6％還要多。

中國大陸是世界上最大的煤炭生產，耗用與進口國，其2月海運進口量降至1814萬噸，不僅低於元月份的2272萬噸，更是少於2020年2月的2178萬噸。

亞洲另一個大國印度，2月海運煤炭進口量為1347萬噸，低於元月的1798萬噸外，也低於2020年2月的1840萬噸。

至於亞洲第三大進口國的日本，2月經由海運進口1380萬噸煤炭，比元月的1621萬噸少，也比2020年2月的1389萬噸略低些。

2021年，前列亞洲各國海運煤炭量均在減少中，唯有韓國在增加。這個亞洲第四大進口國2月海運煤炭進口量為778萬噸，高於2020年2月的743萬噸。不過，元月進口855萬噸還是遠低於2020年同期的1044萬噸。

整體看來，目前亞洲各主要國家海運煤炭需求量都在減少中，但價格始終還是處於相對高檔區。

能源商品價格提供業者Argus指出，澳洲燃煤指數（Newcastle Weekly Index）至2月26日止，一周雖已跌至每噸82.16澳元，比更前一周的每噸報價86.8美元，與截至元月29日七日平均值的酷寒冬天高點89.69美元都要下降許多。不過，還是比2020年同期的66.32美元高出24％，甚至比2020年9月觸底的46.37美元還要多77％。

冬令時節，因季節性需求價格上漲屬於正常情況，但為何海運煤礦需求量減少，但實際價格卻還是跌不下來。

經濟學上的供需理論先不用考慮，因為更大的因素應該是國家政策問題。這邊指的是中國大陸與全球最大煉焦煤出口國澳洲的角力之爭。同時，澳洲也是僅次於印尼，為全世界第二大燃煤出產國。

兩國之爭原因複雜，泛指雙方投資至新冠肺炎各面向都有涉及。

從2020年9月開始，中國從澳洲進口的傳統燃料就開始暴減，到11月時甚至幾乎都沒有，而且只有少數澳洲的運煤船，可以在中國大陸卸貨。舉例來說，澳洲來的貨船2月在中國大陸共卸了6批才31萬噸的煤貨，跟2020年元月949萬噸相比，簡直是天南地北的差別。

不過，從印尼海運來的煤碳進口量卻暴增，元月竟高達1585萬噸，是英國財經數據中心Refinitiv從2015年開始調研以來最大進口量。2月也達1260萬噸，數量位居第三高。

澳洲燃煤指數稍有下修，但大受中國大陸與印度喜好的印尼煤價，卻是逆勢上揚。

截至2月26日這周，價格雖跌至每噸39.4美元，遠低於截至元月22日這一周冬令時期最高價49.95美元，但仍比2020年同期高出13％。同時，也比2020年9月最低紀錄22.63美元還要高出74％。

北京政府煤炭外交方式改變，亞洲各個貿易商也得被迫調整以往進貨手法。因為中國大陸貿易商提高印尼貨價，印度買方別無選擇，只能去從澳洲調貨。

目前看來，中澳之間的政治紛爭尚未停歇，故雙方以往貿易方式在2021年還是會有很多變數。但市場認為，隨著全球景氣陸續好轉，燃煤價格還是會回歸供需機制，故中國大陸政治制裁澳洲方式恐怕將無以為繼。

(時報資訊)