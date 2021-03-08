1名人妻小芳(化名)前年12月意外得知丈夫外遇，申請戶籍謄本後還發現對方與小三生下1子，她原本因為家庭與孩子選擇隱忍，不料該小三得知後，竟以大法官釋憲通姦罪違憲為由，在個人Instagram上發文說「快點用民法告我吧，刑法已經無效了喔」，氣得小芳決定提告；法院認為小三毫無悔意，判賠40萬元，可上訴。

判決書指出，小芳2016年與丈夫結婚後育有1子，2019年12月她從朋友得知丈夫疑似有外遇，丈夫甚至與小三生下孩子，她心生懷疑之下到戶政事務所申請戶籍謄本，沒想到真的發現丈夫在該年9月認養了1名同姓的孩子，她當下心痛與丈夫攤牌，對方則認錯欲挽回關係。

小芳因為子女決定原諒丈夫；但小三得知外遇一事曝光後，竟以司法院大法官在去年5月29日宣告通姦罪違憲為藉口，在個人社群軟體Instagram上發文說「快點用民法告我吧，刑法已經無效了喔！」囂張態度讓小芳精神上飽受痛苦，一狀告上法院，並向小三求償50萬。

法院審理時，丈夫坦承與小三交往9個月，至少發生18次性關係，法官依小三在Instagram發文，認為對方僅毫無悔改之意，更漠視小芳在婚姻關係中的家庭圓滿和配偶權益，考量原告身心受創程度、兩造身分地位及經濟一切情況，近期判處小三須賠償40萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)